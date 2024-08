Bohemia Sekt na Concours Mondial de Bruxelles předčil sekty z Francie i odjinud

Brno, 31. července 2024 – Masivní úspěch zaznamenal ve specializovaném kole soutěže Concours Mondial de Bruxelles nejznámější český producent šumivých vín, Bohemia Sekt. Soutěž má čtyři sekce, ve kterých vybraní novináři a degustátoři hodnotí vína různého typu z celého světa od Jižní Ameriky až po Čínu. Do poslední části věnované výhradně šumivým vínům poslali specialisté z Bohemia Sektu 7 vzorků a 6 z nich hodnotitelé odměnili medailí.

Soutěž je v Česku známá mimo jiné díky tomu, že putuje – každý rok se koná v jiném místě na světě, aby se mohli degustátoři, novináři i světoví obchodníci s vínem pokaždé podrobně seznámit s novým regionem. Letošní sektovou sekci tak hostilo italské město Alghero. Právě tady degustátoři udělili produktům Bohemia Sektu 5 zlatých medailí a jednu stříbrnou. Ty zlaté konkrétně za Bohemia Sekt Prestige brut 2017 a 2021, Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut 2019 a 2020 a Bohemia Sekt Prestige 36 brut 2019. V rámci kola věnovaného rosé vínům jejich Bohemia Sekt Prestige rosé brut 2021 přidal i další zlatou medaili.

„Máme vybrané soutěže, které svými víny obsazujeme pravidelně a tato patří určitě mezi nejnáročnější. O to větší úspěch vnímáme,“ uvedl Josef Švéda, enolog a hlavní sklepmistr Bohemia Sektu. Pro milovníky vína je informace o to zajímavější, že oceněné lahve najdou i v běžné maloobchodní distribuci.

Snahou firmy je udržet vysokou kvalitu a zajímavý chuťový profil u všech jejích značek šumivých vín tak, aby byl styl značky Bohemia Sekt osobitý a pro spotřebitele zajímavý. I tak se ale podle slov enologa specifika jednotlivých ročníků projevují. „Například ročník 2019 si pamatujeme jako rok plnějších, extraktivnějších vín, rok 2021 byl pro změnu výrazný v aromatice, v komplexnosti a celkovém výrazu. S vínem pracuji už přes 30 let, a právě díky zkušenostem načerpaným z jednotlivých ročníků je možné se při tvorbě základních cuvée pokusit využít vína co nejlépe a vytvořit základ pro budoucí sekt. Na vínu je krásné, že je stále co poznávat a každý rok je výzva, jak ho uchopit,“ podotknul Švéda.

Ocenění pro různé ročníky a různá vína tak znamená, že této výzvy se on a jeho kolegové chytají víc než dobře. Bohemia Sekt totiž svými produkty předčil řadu vín z produkčně silnějších evropských zemí nebo Severní a Jižní Ameriky. „Morava je nejenže krásná, ale zdejší podnebí a podmínky nám umožňují pracovat se skvělou surovinou a kvalitu našich sektů do budoucna ještě zvyšovat a dostávat je mezi víc a víc milovníků vína,“ plánuje Švéda.

Zdroj a foto: vinazmoravyvinazcech.cz