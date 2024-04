Jarní festival otevřených sklepů pod Pálavou bude letos v pěti obcích

Brno, 16. dubna 2024 – V pořadí již 33. Festival otevřených sklepů se uskuteční o víkendu 20. a 21. dubna v pěti vinařských obcích na svazích Pálavy. Pořadatelé se domluvili s 33 vinařstvími, které nabídnou ve volné degustaci kolem 400 místních vín. Obcemi Bavory, Perná, Dolní a Horní Věstonice a Pavlov projíždí obousměrně kyvadlová doprava. Pro velký zájem je už měsíc vyprodáno.

Trasa spojující festivalové obce letos vede doslova úpatím Pálavy. Pro nadšence je polními cestami přes vinohrady schůdná i pěšky. Na mnoha místech nabízí krásné výhledy nejen na hřeben Pavlovských vrchů, ale i na hladinu Novomlýnských nádrží. Za teplého počasí se už mohou vinohrady s některými brzkými odrůdami zelenat letošním listím i květy. Trasa pro pěší je dlouhá asi 11km a samotná se dá svižnou chůzí ujít za dvě hodiny. Skvělá pauza mezi degustací skvělých vín!

33 otevřených sklepů nabídne nejen vína, ale samotní vinaři si pro návštěvníky připravili i bohatý kulturní i gastronomický program. „Návštěvníci nemusí nikam do restaurace, do sámošky ani vařit, vše co se k vínu hodí, bude přímo u otevřených sklepů. Máme srovnávací degustaci, prohlídky vinohradů, vinařství, sklepů i technologií. U 20 vinařů bude občerstvení z rendlíku, pece i z grilu. K dobré náladě bude u 10 sklepů znít harmonika, kytara, cimbál anebo mužácký sbor“ říká ředitelka festivalu Pavla Babicová.

Zájem o letošní jarní festival předčil všechny předešlé ročníky. „V posledních letech byly více navštěvované podzimní festivaly, ale letos si jarní slunce na Pálavě milovníci vín prostě nenechají ujít“. Festival je však především o vínech a těch bude v nabídce přes 400. Návštěvníci mají degustaci ve vstupném, při ochutnávání je jim vstupenkou samotná sklenička. Již potřetí mají k dispozici průvodce festivalem včetně možnosti nakupovat přímo v mobilu, v aplikaci od MojeLahve. Doslova na dlani se jim otevře možnost vína poznámkovat, lajkovat, odesílat, hodnotit a ukládat do košíku. Pak si je stačí vyzvednout ve sklepě nebo nechat odeslat domů.

Několikrát se letos musela zvyšovat i nabídka festivalových balíčků, které zahrnují ubytování v okolních obcích, vstupenku na festival a dopravu z hotelů a penzionů do centra festivalu a zpět. „Všechny pak na ubytování čeká festivalová taška, sklenička a průvodce, takže můžou v sobotu ráno vyrazit hned do sklepů a nemusí se už zdržovat na registračním místě“ doplňuje Babicová.

Registrační místo bude v sále kulturního domu v Pavlově. Pro příchozí bude otevřeno již v pátek od 15:00 do 20:00, v sobotu od 8:00 do 15:00 a v neděli pro opozdilce od 10:00 do 12:00. Sklepy jsou otevřené v sobotu od 10:00 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 15:00. Pro návštěvníky bude po oba dva dny volně k dispozici kyvadlová doprava, spojující obousměrně všechny obce.

Akce se uskutečňuje s finanční podporou Vinařského fondu.

