Na Mikulovsku bodovaly vlašáky, šampionem se stalo Vinařství Garčic

Brno, 22. srpna 2023 – Minulý týden zasedla porota k již druhému hodnocení Národní soutěže vín na Moravě, tentokrát nad víny s původem hroznů v Mikulovské vinařské podoblasti. Jako nejlepší víno vybrala a titul Šampiona udělila Ryzlinku vlašskému 2022, pozdní sběr z Vinařství Garčic. Naše největší a nejvyšší soutěž vín probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu.

Šampion se stal zároveň vítězem kategorie suchých bílých vín a kromě titulu získal jeho výrobce – Vinařství Garčic také zvláštní odměnu v podobě barikového sudu Seguin Moreau, který vítězi věnovalo partnerské město Mikulov. Pavlovské Vinařství Garčic se může pyšnit také nejlepším vínem v kategorii červených suchých vín za Cabernet Sauvignon 2021, výběr z hroznů, čímž ovládlo obě nejnabitější a nejprestižnější kategorie soutěže.

„Hrozny pochází z viniční trati U Božích muk. Tato trať je jedna z nejlepších viničních tratí v Pavlově, a to především díky vyššímu obsahu vápna v půdě. Vína jsou zde vysoce minerální a slaná. Hrozny tu i při špatném ročníku dobře dozrávají. Vítězný Ryzlink vlašský jsme sbírali začátkem listopadu a hrozny v tu dobu byly asi z 25 % botrytické, při cukernatosi 23 °NM. Ve víně můžete cítit nádech citrusových plodů a rozinek, doplněnou o výrazný kovový minerál. Chuť je silně minerální a extraktivní, v závěru je víno slané a šťavnaté,“ přiblížil Šampiona Jan Garčic, majitel vinařství.

Že se na Mikulovsku, především v okolí Pálavy, vyrábějí nejlepší „vlašáky“ v České republice, potvrdilo také vinařství Ing. Miroslav Volařík z Mikulova, jehož Ryzlink vlašský 2022, výběr z hroznů se stal nejlepším vínem v kategorii bílých polosuchých a polosladkých vín.

Šampion a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá

Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2022, pozdní sběr – Vinařství Garčic

Kategorie B – bílá polosuchá a polosladká

Vítězové kategorie: Ryzlink vlašský 2022, výběr z hroznů – Ing. Miroslav Volařík

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Pálava 2021, výběr z bobulí – ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon rosé 2022, výběr z hroznů – Střední vinařská škola Valtice

Kategorie E – červená vína suchá

Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon 2021, výběr z hroznů – Vinařství Garčic

Kategorie G – jakostní šumivá vín

Vítěz kategorie: Sekt VOC Valtice – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice

Nejlepší kolekce: Vinařství Tichý, Dolní Dunajovice

Do soutěže, jejíž hlavním partnerem jsou BS vinařské potřeby a automobilka Ford, bylo přihlášeno celkem 655 vín od 91 vinařů a vinařských firem, které 14. a 15. srpna tradičně v sídle Národního vinařského centra – Centrum Excelence ve Valticích hodnotilo 15 komisí složených z vinařských odborníků. Z přihlášených vín získalo 50 velké zlaté, 172 zlaté a 2 vína stříbrné medaile. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 616 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími ze Slovácké, Velkopavlovické a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a vinařské oblasti Čechy, soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz