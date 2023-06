Moravská vína okouzlila New York, získala zlaté i platinové medaile

Brno, 14. června 2023 – Spojené státy měly vždy slabost pro české umění a umělce, a možná i proto nemohou odolat ani našim vínům. Jak jinak než okouzlením si lze vysvětlit, že z padesátky udělených platinových medailí pro vína celého světa jich hned třináct putuje právě na Moravu. A 153 medailí z dalších cenných kovů přidala porota jako příjemný bonus. Letošní ročník soutěže Great American International Wine Competition (GRAMIWC) tak nese mimořádnou moravskou stopu.

Tři platinové a k tomu ještě dvě stříbrné medaile si odváží vinařství Tesařík z Prušánek a stalo se tak nejúspěšnějším naším zástupcem. Dlouhodobě vysokou kvalitu svých vín potvrdil docent Miloš Michlovský dvěma platinovými a dvěma zlatými medailemi. Po jedné platinové si připsala vinařství Miroslav Bočko, Josef Dufek, Šabata, Štěpán Maňák, U Kapličky, Žůrek, Vican rodinné vinařství a Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice. Ze 184 soutěžících vín z České republiky bylo vedle 13 platinových oceněno dalších 26 vín zlatou medailí, 78 stříbrnou a 49 bronzovou.

V mezinárodní porotě zasedli porotci z 11 zemí, Českou republiku zastupoval Ondřej Novotný z Vinných sklepů Maršovice v.o.s., kterého z několika kandidátů vybral los. „Účast na takové soutěži byla především velkým zážitkem. Amerika hodnotí vína jiným způsobem, než jak jsme zvyklí v Evropě. Hodnocení na Great American International Wine Competition bylo daleko komplexnější, naše stobodová tabulka je tam jen jedním z kritérií, která jsou posuzována. Celkově bych řekl, že hodnocení je orientováno více spotřebitelsky, vysoká hodnocení získávají především lahodná, srozumitelná, spotřebitelsky atraktivní vína. Enologickým finesám je tu věnována daleko menší pozornost než na našich soutěžích,“ konstatoval po návratu Novotný.

GRAMIWC se konala v konferenčních prostorách univerzity RIT (Rochester Institute of Technology) v Henriettě na severu státu New York a jako většina soutěží ve Spojených státech je soutěží charitativní. Hlavní část výtěžku je určena nadaci Intervol, shromažďující a distribuující lékařská zařízení a materiál do zemí, kde jich je nejvíce potřeba. Letos se vedení soutěže nově rozhodlo k neobvyklému kroku.

„Soutěže se zúčastnila vína z dvacítky zemí, a právě díky nim se daří shromažďovat prostředky na pomoc potřebným. Proto přicházíme s myšlenkou, vrátit část prostředků na charitu do zemí, odkud vína pocházejí. Vylosovali jsme tři vinařství, kterým pošleme 500 amerických dolarů s tím, aby sama rozhodla, na jakou charitu částku věnují,“ sdělil ředitel soutěže Ron Dougherty.

Z České republiky padl los na slovácké Vinařství Dvůr za Starýma Horama z Boršic. Petr Gottwald měl volbu rychle nalezenou: „Pokud se tato možnost nabízí, rádi bychom podpořili domácí region, tam, kde žijeme, tedy Zlínský kraj, konkrétně Uherskohradišťsko. Charitativní částku věnujeme zdravotnímu ústavu PAHOP z Uherského Hradiště. Věnují se paliativní a hospicové péči, jsou skvělí a starají se jak o seniory, tak (bohužel) i o malé děti.“

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz