Naši vinaři přiváží z Madridu 34 medailí i titul pro nejlepšího enologa

Brno, 24. května 2023 – Třídenní hodnocení vín 21. ročníku prestižní španělské vinařské soutěže Bacchus Madrid 2023 přineslo další radostnou zprávu pro Českou republiku. V noblesním paláci Casino de Madrid obdržela titul pro Nejlepšího enologa v kategorii tichá vína a navíc v konkurenci 1728 vín ze 17 zemí si moravská vína vysloužila hned 34 medailí. Účast na soutěži tradičně finančně podpořil Vinařský fond a organizačně zajistilo Národní vinařské centrum.

Ocenění pro nejlepšího enologa získal Jiří Toman, hlavní enolog a sklepmistr B\V Vinařství z Milotic u Kyjova, a to za nejlepší kolekci a zároveň i nejlépe hodnocené víno České republiky Veltlínské zelené 2021, pozdní sběr. Zopakoval tak stejný úspěch, který se mu povedl již v roce 2021.

"Je to skvělý pocit a ocenění si nesmírně vážím. Už to být ve společnosti enologů z celého světa a moci se s nimi porovnávat je pro mě skvělou možností. Ocenění nejlepší enolog v kategorii bílých suchých jsem vyhrál již v roce 2021 a stejně jako tenkrát je to pro mě obrovským překvapením. Vnímám to zároveň jako ocenění celého našeho vinařství a všech svých kolegů,“ sdělil Jiří Toman. Vína vinařství byla dále oceněna ještě 4 velkými zlatými, 12 zlatými a 3 stříbrnými medailemi. B\V vinařství se na mezinárodní úrovni dlouhodobě daří. Nedávno také získalo titul za nejlepší suché bílé víno soutěže Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg.

Moravská vína se mohou pyšnit 5 velkými zlatými, 24 zlatými a 5 stříbrnými medailemi. Velkou zlatou medaili si spolu s jednou zlatou a stříbrnou připsal také Davinus. Po dvou zlatých má pak vinařství Lahofer, Gazaň Winery, Miroslav Volařík a Zámecké vinařství Bzenec.

"Kvalita soutěžních vín rok od roku roste, a to nejen v Madridu, ale na všech soutěžích pod hlavičkou VINOFED. V rámci hodnocení Bacchus to sleduji již několik let v řadě z pozice jednoho z prezidentů jury. Každá medaile má nyní zase větší hodnotu. Ve společnosti téměř stovky hodnotitelů z celého světa, mezi nimiž nechybělo šest držitelů titulu Master of Wine a i několika obchodníků a sommelierů ze zajímavých zemí pro export našich vín, je tento velký úspěch ohromnou reklamou pro Českou republiku," shrnul Miroslav Majer, porotce a ředitel společnosti DAVINUS.

Bacchus Madrid pořádá tradičně Unie španělských degustátorů a v současnosti se jedná o jedinou mezinárodní soutěž vín ve Španělsku, která je součástí VINOFED (Světová federace významných mezinárodních soutěží vín a destilátů) a podporována Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV) a také španělským ministerstvem zemědělství, výživy a životního prostředí (MAGRAMA). Soutěž se vyznačuje zejména účastí velkého množství odborníků, které spojuje zejména vysoká profesionalita a letité zkušenosti v různých odvětvích oboru.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz