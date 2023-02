18. Mistrovství ČR v řezu vinné révy zná vítěze!

Brno, 21. února 2023 - 18. Mistrovství ČR v řezu vinné révy zná vítěze! Nejlepší řezačem se stal pravidelný účastník soutěže a pedagog ze Střední zahradnické školy Rajhrad, Jan Schoř. Nejúspěšnější řezačkou mezi ženami je obhájkyně loňského prvenství Miroslava Crlíková ze ZD Sedlec. V kategorii Junior vyhrál Lukáš Sasínek ze SVIŠ Valtice. Vinařská akce, jejímiž organizátory jsou Svaz vinařů České republiky ve spolupráci se společností BS Vinařské potřeby, se letos uskutečnila ve viničním statku Chateau Bzenec.

V pátek 17. února 2023 se do Bzence sjelo 73 soutěžících, kteří se na vinicích utkali ve speciální vinohradnické disciplíně. „Viniční statek Chateau Bzenec nám poskytl skvělé zázemí. Nespornou výhodou byla blízkost vinohradu, který navíc díky své specifické poloze nabídl zážitek nejen samotným účastníkům, ale také přihlížejícím divákům,“ zhodnotil Miloš Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby, která je organizátorem soutěže. Pochvaloval si i to, že letos bylo počasí k účastníkům alespoň částečně milosrdné, protože pršet začalo až po ukončení soutěže. O to složitější potom měla práci komise, která následně hodnotila výkony soutěžících v dešti.



Na účastníky čekalo 25 keřů révy odrůdy Rulandské bílé vysazené v roce 2005. Na jejich ořezání mělo 58 soutěžících z kategorie Elite patnáct minut a 15 soutěžících z kategorie Junior potom o 5 minut déle. „S ohledem na náročnost vinice, byly výkony soutěžících mimořádně vyrovnané. Naprostá většina jich pořezala všechny své vytyčené keře,“ uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad a vysvětlil, že je to dáno tím, že roste kvalita vinohradnické práce, a také proto, že se vinohradníci na soutěž lépe připravují.

Čtyři odborné komise hodnotily kvalitu řezu a u shodných výsledků potom rozhodoval čas soutěžících. Za správné ořezání keře bylo možné získat 5 bodů, celkem tedy 125 bodů. Janu Schořovi, který na soutěž do kategorie Junior pravidelně vozí své svěřence, se podařilo ostříhat všech 25 hlav se ziskem 124 bodů.

V kategorii Junior zvítězil letos student ze Střední vinařské školy Valtice Lukáš Sasínek, který ořezal svých 25 keřů se ziskem 121 bodů. Mezi 16 soutěžícími ženami se stejně jako loni nejlépe umístila Miroslava Crlíková ze ZD Sedlec, která získala 122 bodů.

První v obou hlavních kategoriích (Elite i Junior) si již tradičně odváží trofej v podobě pozlacených nůžek od BAHCO. Vítěz v hlavní kategorii navíc získal na víkend zapůjčení vozu od společnosti Agrotec Group a vítěz v kategorii Junior týdenní zápůjčku viničního traktoru od firmy Kubota.

Pro účastníky mistrovství, hosty i odbornou veřejnost byl připravený i doprovodný program s prezentací vinohradnické techniky nebo degustace vín. Součástí akce byla také přednáška na téma Možnosti eliminace přenosu chorob kmínku révy řezem, se kterou vystoupil Martin Vrabec ze společnosti Biocont.

Soutěž Mistrovství ČR v řezu révy vinné vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví. Za 18. ročníku si akce získala velkou oblibu a v posledních letech se jí účastnilo pravidelně kolem sedmdesáti soutěžících. Akce se ve své historii nekonala pouze v roce 2021, kvůli kovidové pandemii.

Foto: archiv organizátorů soutěže