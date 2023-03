Vivat Vinum představuje… Rodinné vinařství Pavel Esterka

Brno, 16. března 2023 – Jejich vinohrady obklopují vinařské obce Hovorany a Mutěnice v samém srdci moravského Slovácka. Hospodaří s úctou k přírodě, s cílem přetvořit výsledky své práce v radost sdílenou mezi lidmi. A lidem i naslouchají, vždyť tak vznikla jejich vína Rozhovorové a Žehlící.

Rodinné vinařství Pavel Esterka

Myšlenka rodinné firmy je jednoduchá – poctivou a každodenní prací přetvářet sebe i přírodu a získávat obživu. Příroda učí žasnout nad krásou a současně učí pokoře. Nepřízeň počasí a přírodních podmínek dává dostatek příležitostí zakoušet, že nad ní nejsme pány. Čtyři roční období na vinici dávají životu rytmus. Lásku k práci, lidem i přírodě, na které jsme závislí, se snaží předat i jejich čtyřem dětem.

Jsou vinohradníci a vinaři s malými šaržemi vína výhradně z vlastní produkce hroznů. Obhospodařují 5,5 ha vinic, což činí téměř 25 tisíc keřů révy vinné. Jejich vinohrady obklopují vinařské obce Hovorany a Mutěnice v samém srdci moravského Slovácka. Část produkce hroznů prodávají. Pro potěšení své, svých přátel a zákazníků, kteří objevili krásu jejich vín, část úrody zpracovávají. Víno, které u nich ochutnáte, prošlo jejich rukama od vysazení vinice, přes péči o vinné keře, sklizeň, až po finální výrobek, tedy láhev vína. Jejich vína se řadí do moravských zemských vín, která ale obvykle nechávají dozrát do nejvyšších možných stupňů, minimálně pozdních sběrů.

Největší smysl vinaři dává, když se výsledky jeho práce přetvoří v radost sdílenou mezi lidmi. Proto se se svými příznivci rádi potkávají na vinařských akcích v Mutěnicích a Hovoranech. Například na dnech otevřených sklepů, které se již tradičně konají na jaře v Mutěnicích a v létě v Hovoranech. Na podzim lákají na vůní burčáku na vyhlášený Pochod Slováckým vinohradem v Mutěnicích.

Víno je nedílnou součástí výjimečných momentů jako jsou svatby, oslavy narozenin nebo jiné významné události. Rádi pro tyto příležitosti připravují láhve vína s originální etiketou šitou na míru. Podobně také nabízí možnost tvorby vín se speciální etiketou a logem firmy jako reklamního materiálu.

Pavel Esterka – vinař

Narodil se do hospodářské rodiny, ke které vinařství patřilo již po několik generací. Po roce 1989 se jeho otec ve svých šedesáti letech s vitalitou sobě vlastní pustil do podnikání. Hospodářství obnovil a rozšířil a Pavel Esterka ho později po svém otci převzal. Postupně upustil od živočišné a časem i rostlinné výroby a začal se soustředit pouze na vinaření a vinohradnictví, které pro jeho firmu zůstává prioritou. Zděděné vinohrady obnovil a vysadil další, především v lokalitách Hovoranska a Staré hory. Z lásky k vínu a úctě k rodinnému dědictví se ze záliby postupně stalo jeho zaměstnání. Rady od svého otce obohacoval o vlastní zkušenosti a se svojí ženou a jejich čtyřmi dětmi začal budovat rodinnou firmu. Má rád, když spolu lidi vedou otevřené rozhovory, když se spolu umí smát a třeba si i něco zazpívat. A je mu ctí, když je jejich víno součástí těchto příjemně strávených společných chvil.

Pavla Esterková – vinařova žena

Společně s manželem budují vinařskou firmu, která stojí na základech rodiny. Péče o vinice, výroba vína a veškerý proces prodeje jejich produktů se staly společným zaměstnáním, kterému se oba naplno věnují. Život rodiny se tak snoubí s procesem pěstování vinných hroznů a jejich následujícímu zpracovávání, přesto výchova čtyř dětí a čas s rodinou byl pro ně vždy prioritou. V rámci vinařství se stará o účetnictví a administrativní záležitosti, manželovi pomáhá s prací přímo ve vinicích i ve sklepě. Na degustace vín a vinařské akce připravuje občerstvení a snaží se o to, aby se hosté u nich cítili co nejlépe. Jejím přáním je, aby se jejich poctivá práce odrážela v kvalitě vín a zákazníci se k nim rádi vraceli.

Vinařovy děti

Májí to štěstí, že jako malé děti prakticky vyrůstaly ve vinohradu. Účastnily se buď jako pomocná ruka nebo „odborný dozor“ celého procesu výroby vína. Tím v nich rodiče zakořenili lásku k přírodě a folklóru, která je nezbytnou součástí jejich rodiny. Od mala se učily, jaká je hodnota práce a peněz. A tak i dnes rodičům pomáhají se zelenými pracemi, rozvozem vína, propagací firmy či se samotným prodejem na vinařských akcích. Vinařství tak postupně víc a víc naplňuje své přízvisko „rodinné“.

"Kdo má žízeň velkú, zažene ju u Esterků!"

Speciality

Rozhovorové víno

První specialitou vinařství bylo víno Rozhovorové. Stojí za ním myšlenka, že za řadou konfliktů mezi lidmi stojí nějaké nedorozumění, které když se včas nevysvětlí, může vést k dalším problémům. Ať už se jedná o partnerský vztah, neshodu s kamarádem či nedorozumění se šéfem v práci, může otevřená láhev vína pomoci otevřít i rozhovor. Na etiketě lahví je skrytý obrázek dvou tváří proti sobě, mezi nimiž je zobrazený strom s ovocem. Tato symbolika vyjadřuje, že upřímný rozhovor, třeba u skleničky vína, přináší své plody.

Žehlicí víno

Jedou přišla do sklepa paní a povídala, že žehlí jedině s jejich vínem a když není, tak zkrátka nežehlí. To inspirovalo k vytvoření Žehlicího vína, které tuto nepříliš oblíbenou práci zaručeně zpříjemní! Láhev Žehlicího vína má ovšem nejedno využití, lze jej použít jako prostředek k vyjádření omluvy, když si u někoho potřebujeme něco „vyžehlit“. Balení Žehlicího vína obsahuje podrobný návod k použití, jehož znění lze zjistit jedině tak, že zavítáte k Esterkům do sklepa nebo si láhev koupíte a přesvědčíte se sami, jak dobře funguje v obou směrech!

Dezertní víno

Dezertní víno vyrábí z jejich oblíbené odrůdy Cabernet Moravia. Jedná se o specialitu s vyšším podílem alkoholu i cukru. Vhodné je tedy jako aperitiv, který může zpříjemnit nějakou společenskou událost. Díky své originální etiketě a netradičnímu tvaru láhve je možné jej využít také jako dárek.

Šťávička

Novinkou v nabídce je Hrozénková šťávička. Jedná se o pasterizovaný mošt z vinných hroznů bez přidaných barviv, cukru a bez alkoholu. Pro její výraznou chuť doporučují šťávičku ředit s vodou. Svou oblibu si našla převážně mezi dětmi, ale i těmi, kdo mají rádi zdravé ovocné nápoje.

