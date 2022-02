Nejlepším vinařstvím roku 2021 se stalo vinařství Reisten

Brno, 2. února 2022 – Šampionem dvanáctého ročníku soutěže VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021 bylo vyhlášeno vinařství REISTEN z Pavlova v samém srdci Pálavy, které zároveň zvítězilo v kategorii středních vinařství s roční produkcí do 250.000 litrů. V kategorii malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vinařství Salabka a v kategorii velké vinařství nad 250.000 l/rok komisi stejně jako v loňském roce nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER.

Ještě než moderátor Marek Eben v samém závěru slavnostního večera vyhlásil výsledky již dvanáctého ročníku prestižní oborové soutěže, musela odborná komise navštívit devět vinařství, která postoupila do finále, přímo v jejich provozech. Zde posoudila, jak plní nastavená kritéria, a hlavně jak naplňují hlavní myšlenku soutěže, tedy aby dlouhodobě převyšovala běžnou praxi v oboru a posouvala ho stále kupředu. O výsledcích bylo rozhodnuto. V roce 2021 nad ostatní nejvýše čnělo právě vinařství REISTEN s přiléhavým mottem „Pálava je naše!“. Teď je kromě Pálavy jejich také titul VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021.

„Naší filozofií je šetrné zacházení s vinicemi a respekt a ohleduplný přístup k přírodě. To a jedinečný pálavský terroir nám pomáhá vyrábět vína charakteristická svou hlubokou mineralitou a kořenitostí. Ocenění nejen našich vín, ale i toho, jak k nim přistupujeme a pracujeme ve vinařství nás nesmírně těší, ale i zavazuje do dalších let,“ sdělil Roman Frič, obchodní ředitel z vítězného vinařství REISTEN.

Kategorii malé vinařství ovládlo pražské vinařství Salabka, které jako jediný zástupce z Čech prokázalo, že lze při nekompromisním přístupu k révě i vínu dosahovat výjimečných výsledků i mimo jižní Moravu. V kategorii velké vinařství obhájilo loňské prvenství vinařství LAHOFER. Vinařství ze Znojemska tak potvrdilo svou vysokou úroveň a nespornou kvalitu.

Kromě hlavních cen Svaz vinařů dále udělil ceny „LOMAX Enolog roku 2021“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou získal Ing. Jakub Smrčka z THAYA vinařství. Cenu „Počin roku 2021“ získal Ústav vinohradnictví a vinařství zahradnické fakulty Mendelovy univerzity za uvedení do života inovativního projektu na opětovné využití kvasných plynů, jejich jímání během fermentace a upotřebení do vinařské technologie či potravinářských produktů. „Cenu prof. Viléma Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost za její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Ing. Břetislav Palička, CSc.

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla pražská Salabka Praha s.r.o., Vinařství Lacina a Vinařství Piálek & Jäger s.r.o., za střední vinařství THAYA vinařství, spol. s r.o., Ing. Miroslav Volařík a vítězný REISTEN, s.r.o., za velká vinařství CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinařství LAHOFER, a.s. a Nové Vinařství a.s.

Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a dvakrát vinařství Sonberk.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Generálním partnerem soutěže se letos nově stala značka VINOZOOM, hlavními partnery jsou tradičně Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Během celého průběhu soutěže se degustují vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Přírodní minerální vodu s unikátním složením dodá společnost Krondorf. Dalšími partnery jsou Haier vinotéky, J&T Bank, Lomax a Bohemia sekt.