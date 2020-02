Vinařstvím roku 2019 se stalo VICAN rodinné vinařství

Brno, 4. února 2020 – Vítězem desátého ročníku soutěže Vinařství roku 2019, pořádané Svazem vinařů, se stalo VICAN rodinné vinařství, které zároveň zvítězilo v kategorii střední vinařství. V kategorii malé vinařství uspělo Gala Vinařství a v kategorii velké vinařství komisi nejvíce zaujal Vladimír Tetur.

Odborná komise navštívila všech devět vinařství přímo v jejich provozech, kde dle nastavených kritérií a odborného posouzení zhodnotila činnost vinařství od vinohradu, přes sklepní hospodářství až po reprezentační prostory včetně dalších aktivit, kterými se vinařství zabývají. Úroveň vinařství v letošním ročníku byla velmi vysoká a v rámci jednotlivých kategorií i vyrovnaná. Vyhrát ale mohl jen jeden, a tím je VICAN rodinné vinařství.

VICAN rodinné vinařství je mladé a moderní, barevné a pozitivní vinařství, které se nachází v Mušlově u Mikulova, v samém srdci Pálavy. Ostatně s Pálavou je toto vinařství úzce spjato a hrdě se k ní hlásí.

„Na této soutěži se mi líbí, že nehodnotí pouze víno, ale přistupuje k oboru vinařství komplexně. Proto si ceny nesmírně vážím. Je to velká odměna naší usilovné práce a krásná vizitka pro celý region Pálavy,“ sdělil hned po vyhlášení majitel vinařství Tomáš Vican.

Vinařství obhospodařuje pět viničních tratí, které se nacházejí v mikulovské vinařské podoblasti, a právě s ohledem na terroir kolem Mikulova nesou vína VICAN vinařství osobitý a jedinečný charakter. Kromě provozních kapacit přímo v areálu vinařství v Mušlově disponuje VICAN vinařství také rekonstruovanými sklepy v obci Bulhary, jichž využívá nejen pro uchování vín v dřevěných sudech, ale také v kvevry nádobách.

„Odborná porota každoročně vybírá vítěze na základě toho, jak celkově přispívá vinařskému oboru. Vítězné vinařství to plní hned v několika směrech. Jedná se o rodinné a zároveň moderní vinařství orientované na lidi a s tím spojenou vinařskou turistiku. Ve všech svých činnostech podporuje a zároveň zachovává autentičnost regionu Pálavy. Kromě prvotřídních vín vyrábí i další produkty, a to primárně z regionálních surovin,“ shrnuje hlavní důvody výběru vítěze JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů a dodává: „Za vinařstvím je vidět nejen kus tvrdé práce, ale zároveň nadšení, určitá hravost a láska k oboru. Věřím, že letošní vítěz by se opět mohl stát inspirací pro ostatní.“

Kategorii malé vinařství opanovalo Gala Vinařství. I v tomto případě jde o rodinnou vinařskou firmu působící nad malebnou obcí Bavory v centru Pálavských vrchů. Rodina kolem Jaromíra Galy si zakládá na šetrném přístupu k přírodě. Referenční odrůdou vinařství je především Ryzlink vlašský. V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství Vladimír Tetur z Velkých Bílovic, za kterým se skrývá úspěšná práce již několikáté generace Teturů. Ta současná povýšila vinařství na úroveň moderního a významného tuzemského producenta s vyváženým portfoliem bílých i červených vín.

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny „Korunní – Enolog roku 2019“ – cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, kterou získal Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. Cenu „Počin roku 2019“ získal Ing. Pavel Lacina s rodinou za projekt Vinaři jdou na dřeň. „Cenu prof. Viléma Krause, CSc.“ pro významnou vinařskou osobnost a její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství obdržel Ing. Antonín Šťastný.

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla Gala vinařství, a.s., Krásná hora s.r.o., Vinařství Piálek & Jäger, za střední Vinařství Bíza Čejkovice, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., VICAN rodinné vinařství a za velká NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., Vladimír Tetur a Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. Ta posuzovala odborná komise složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský a.s., Bohemia Sekt, a.s., Malý vinař – František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, a.s., Sonberk a.s., Château Valtice – Vinné sklepy Valtice a.s. a Zámecké vinařství Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Hlavními partnery soutěže pro ročník 2019 jsou Korunní – certifikovaná voda vhodná k vínu a Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově. Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz.