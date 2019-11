Vinařství roku 2019 zná své finalisty

Velké Bílovice, 5. listopadu – Odborná porota vybrala devět finalistů, kteří budou bojovat o titul v desátém ročníku prestižní vinařské soutěže Vinařství roku. O titul pro absolutního vítěze se utkají tři malá, tři střední a tři velká vinařství. Vítězové Vinařství roku 2019 budou slavnostně vyhlášeni 30. ledna na brněnském výstavišti.

Finalisty vybírala porota složená ze 24 profesionálů z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína a architektury a designu. Podle objemu produkce pak byla nominovaná vinařství zařazena do kategorií malé, střední a velké vinařství.

Finalisté Vinařství roku 2019

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

• Gala Vinařství, a.s.

• Krásná hora s.r.o.

• Vinařství Piálek & Jäger

Střední vinařství (produkce 50.001 – 250.000 l/rok)

• Vinařství Bíza Čejkovice

• Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

• VICAN rodinné vinařství

Velká vinařství (produkce nad 250.000 l/rok)

• NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

• Vladimír Tetur

• Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

V další fázi soutěže teď posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

„Všichni finalisté vyrábějí vynikající vína, ale to pro úspěch na soutěži Vinařství roku samo o sobě nestačí. Adepti na titul musí po všech stránkách vynikat a dlouhodobě reprezentovat tu nejlepší praxi, protože právě taková vinařství posouvají celý náš obor kupředu a mohou právem sloužit jako vzor pro všechny ostatní,“ přibližuje podstatu soutěže prezident Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray.

Celý proces hodnocení bude završen slavnostním vyhlášením, které bude 30. ledna na brněnském výstavišti v Pavilonu A3 opět moderovat Marek Eben. Kromě vítězů ve třech soutěžních kategoriích a absolutního vítěze Vinařství roku 2019 budou uděleny ceny „Enolog roku 2019 – partner Korunní“, „Počin roku 2019“ a „Cena prof. Viléma Krause, CSc“.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský a.s., Bohemia Sekt, a.s., Malý vinař – František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, a.s., Sonberk a.s., Château Valtice – Vinné sklepy Valtice a.s. a Zámecké vinařství Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Důležité termíny:

17. – 19. listopadu 2019 – hodnocení finalistů odbornou komisí

30. ledna 2020 – slavnostní vyhlášení vítězů – Veletrhy Brno, Pavilon A3 Rotunda

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz