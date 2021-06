Vinná réva letos odkvetla nejpozději za posledních dvacet let

Brno, 25. června 2021 – Vysoké teploty minulého týdne kvetení révy uspíšily, přesto však letos kvetla nejpozději za posledních dvacet let. Průběh kvetení a termín jeho ukončení jsou pro vinaře obvykle indikátorem toho, kdy nastane sklizeň. Vinobraní by tak mohlo začít kolem poloviny září.

Na našich vinicích kvete réva zpravidla v první půlce června, vlivem chladného jara se ale kvetení opozdilo. „Letošní termín kvetení byl srovnatelný s loňským rokem, oproti normálu se jedná ale o zpoždění o zhruba deset dní. Za posledních dvacet let je to spolu s rokem 2004 jeden z nejpozdějších termínů,“ hodnotí Josef Svoboda, ředitel vinařství Habánské sklepy a vinohradnický manažer společnosti BOHEMIA SEKT.

Termín odkvětu révy naznačuje, jak to bude s jejím dalším vývojem a kdy zhruba budou vinaři moct sklízet hrozny. Říká se, že když odkvete réva, zbývají do vinobraní tři měsíce. U každé odrůdy se ale doba od kvetení do sklizně liší. „Mezi rané odrůdy patří například Irsai Oliver nebo Müller Thurgau. Naopak více času k dozrání potřebují Ryzlinky, Frankovka nebo Cabernet Sauvignon. Odhadujeme, že první sklizeň révy letos začne až někdy před polovinou nebo v polovině září. Na vývoj ročníku tak bude mít rozhodující vliv podzimní počasí,“ dodává Josef Svoboda.

Prudké deště, které zasáhly naše území po víkendových tropických teplotách, révu na vinicích společnosti BOHEMIA SEKT zdá se neponičily. Násada na vinicích je v letošním roce dobrá a počty květenství jsou nadprůměrné. Příští týdny však ukážou, zda se bobulky révy dostatečně vyvinou a uchytí.