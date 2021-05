Valtické vinné trhy se po roční pauze opět uskuteční

Brno, 14. května 2021 – Pro všechny milovníky vína je tu dobrá zpráva. Valtické vinné trhy se po roční pauze kvůli pandemii koronaviru vrací zpět a chystají se již na 54. ročník. Jedna z nejstarších světových přehlídek vína odstartovala svou první etapu registrace a sběru vzorků od nejlepších vinařů. S ohledem na situaci, tak i v letošním roce organizátoři musí improvizovat a posunuli termín soutěžní výstavy o více než měsíc.

Do nejstarší vinařské soutěže se letos přihlásilo 654 vzorků z Moravy, Rakouska, Slovenska, ale i Itálie, Německa, USA, Argentiny nebo Nového Zélandu. „Zájem vinařů o tuto výstavu je stále velký, i když jim doba přinesla také mnoho problémů. O to více si vážíme jejich pomoci i pomoci všech, kteří přispějí k tomu, aby se mohl odehrát již 54. ročník této nejstarší vinařské přehlídky u nás,“ řekl předseda Valtických vinných trhů Marek Šťastný s tím, že minulý rok se vzhledem k situaci do soutěže přihlásilo pouze 424 vzorků.

Hodnocení vín proběhne 18.–20. 5. května pod patronací a dohledem Národního vinařského centra, které zajišťuje v České republice absolutní objektivitu vinařských soutěží. Finále soutěže proběhne 21. 5., kdy superkomise vybere absolutní šampiony této prestižní vinařské soutěže.

Valtické vinné trhy se pak uskuteční v pozdějším termínu, a to ve dnech 25.–26. června. „I přes složitost doby jako organizátoři pevně věříme, že nejen soutěž vín, ale i jejich přehlídka pro vinaře a milovníky vína v reprezentativních prostorách valtického zámku proběhne. Budeme se moc těšit na všechny návštěvníky Valtic a také na ty, kteří si chtějí s námi a s nejlepšími víny užít na zámku tu neopakovatelnou atmosféru,“ řekl organizátor Valtických vinných trhů David Šťastný.