Nejlepším suchým bílým vínem se ve Francii stalo moravské Chardonnay!

Brno, 8. listopadu 2020 – Moravští vinaři zaznamenali významný úspěch ve Francii na soutěži Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg. Z této prestižní mezinárodní soutěže vín si odvážejí ocenění za nejlepší suché bílé víno soutěže pro Chardonnay RESERVA 2017, pozdní sběr z B/V vinařství a dalších 23 medailí. Účast našich vinařů proběhla za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.

Nejúspěšnějším moravským vinařstvím se stalo B/V vinařství z Ratíškovic, kterému se letos na mezinárodních soutěžích mimořádně daří. Ve Štrasburku získalo jedno z hlavních ocenění (Le Prix Vinofed) za nejlepší suché bílé víno soutěže pro Chardonnay RESERVA 2017, pozdní sběr a zároveň ocenění pro nejlepší suché Chardonnay soutěže. Nejlepším suchým Tramínem soutěže byl vyhlášen Tramín červený 2018, výběr z hroznů. Kromě těchto cen si vinařství odváží ze soutěže 2 zlaté a 3 stříbrné medaile.

„Z fantastického výsledku na prestižní soutěži jsme samozřejmě nadšení a moc si jej vážíme. Vyhrát kategorii nejlepší suché bílé víno ve Francii zní až neuvěřitelně. Máme za to, že takový úspěch může přijít jednou za život anebo vůbec. O to pozoruhodnější je, že jsme v letošním roce již získali titul absolutního vítěze kategorie bílých vín s našim Hibernalem na vysoce prestižní soutěže Councours Mondial de Bruxelles. Tyto úspěchy nás nabíjí energií a jsou motivací pracovat ještě intenzivněji, protože nám práce dává o to větší smysl,“ komentoval úspěch Vlastimil Valenta, předseda představenstva a manažer B/V vinařství a dodal: „Chardonnay 2017 RESERVA je představitelem řady vín Reserva. Je zelenožluté barvy, v jemné vůni tropického ovoce vystupuje žlutomasé ovoce doplněné citrusy. Chuť je plná, šťavnatá, dlouhá a komplexní, s tóny ušlechtilého dřeva, jelikož víno bylo školeno 12 měsíců na jemných kvasničných kalech ve velkém francouzském dubovém sudu značky Seguin Moreau.“

Na soutěži se také mimořádně dařilo rodinnému vinařství Vican, které získalo oceněné za nejlepší suchý Pinot Gris pro Rulandské šedé 2019, výběr z hroznů. K tomuto ocenění obdrželo vinařství za svá vína 1 zlatou a 3 stříbrné medaile. Celkem si moravská vína odvezla 9 zlatých a 14 stříbrných medailí. V letošním roce naši vinaři obstáli v konkurenci 724 bílých vín ze 17 zemí světa.

Foto: NVC