Vinselekt Michlovský bodoval v soutěži vín na Znojemsku

Znojmo, 29. srpna 2019 – Největšího úspěchu v Národní soutěži vín – Znojemské vinařské podoblasti 2019 dosáhlo vinařství VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., jehož Rulandské bílé 2018, pozdní sběr se stalo letošním Šampionem a zároveň vinařství získalo i cenu za nejlepší kolekci soutěže. Ziskem titulu Šampion se Rulandské bílé 2018, pozdní sběr z vinařství VINSELEKT MICHLOVSKÝ stalo zároveň vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín.

Dvojnásobný úspěch pak zaznamenalo největší vinařství na Znojemsku ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., které s Pálavou 2018, výběr z hroznů vyhrálo kategorii bílých polosladkých vín a s Cabernetem Sauvignon rosé 2018, pozdní sběr ovládlo hodnocení mezi růžovými víny.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 310 vín, z nichž získalo 10 velké zlaté medaile, 80 zlaté, 13 stříbrné a 1 víno bronzovou medaili. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 276 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Slovácké vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Výstava vín přihlášených do této soutěže proběhne během Historických slavností Rosa Coeli v Dolních Kounicích a nabídne všechna vína z nominační soutěže. Degustační výstava se koná v sobotu 7. září od 14:00 do 22:00 hodin. Pro účastníky je připraven bohatý program nesoucí se v historickém duchu.