Pálavské vinobraní oslaví jubilejní 70. narozeniny naplno

Brno, 4. září 2017 - Již za několik dní začne jubilejní 70. ročník Pálavského vinobraní, jedné z nejpopulárnějších události moravského pozdního léta. V Mikulově se 8. až 10. září opět sejdou desetitisíce návštěvníků, které přilákala známá jména účinkujících, neopakovatelná festivalová atmosféra, víno ve všech svých podobách i město samotné.

Kouzlo Pálavského vinobraní spočívá v tom, že nabízí zážitky skutečně širokému spektru lidí různých zájmů a generací. Ti si tak na různých místech najdou to své – mohou se vydat za vínem či burčákem, populární hudbou, cimbálkou nebo jazzem anebo s dětmi na šermíře a pohádky.

Oslavy doprovází mimo jiné velkolepý ohňostroj „Slunce a víno“, jenž bude v sobotu 9. září ve 23:15 hodin slavnostně odpálen z Kozího hrádku. Hudbu k němu si mohou hosté užít odkudkoliv, protože bude vysílána na radiové frekvenci 88,9. Lze ji poslouchat také pomocí mobilní aplikace, která nabízí i kompletní program či hlasování v soutěži „O nejlepší burčák“. Navíc umí pomocí notifikací upozorňovat na důležité události či případné změny v programu. Tento užitečný pomocník je ke stažení v Applestore a Googleplay.

Víno i burčák potečou proudem

Jednoznačnou jedničkou akce je opět samozřejmě víno, které poteče proudem doslova v každém zákoutí Mikulova. Degustovat nejlepší vína v rámci prestižní Národní soutěže vín Mikulovské vinařské podoblasti mohou návštěvníci od pátku až do neděle v hlavním sále zámku. K veřejné ochutnávce bude k dispozici více jak 500 vzorků. Prostory zámku, jeho sklepení a zahrady nabízí i ochutnávky dalších vinařství jako jsou Víno Marcinčák, Vinařství Vinofol a Víno Mikulov. Přímo do firemních prostor na ulici Bezručova pak zve Vinařství Volařík. Tradičním místem plným stánků s vínem, burčákem i dalšími dobrotami je Vinařské městečko v Kapucínské ulici. Zde k dobré úrodě požehná všem vinařům také král Václav IV. se svým věrným bohem vína Bakchem. „Víno a burčák budou nabízet i stánky na Náměstí. Celkově se na této velkolepé oslavě vína představí více než šedesát vinařství a vinařů,“ doplnil David Gerneš, ředitel společnosti Mikulovská rozvojová.

Na vše dohlédne královský pár

Jubilejní ročník se samozřejmě neobejde bez královského páru – krále Václava IV. a královny, kterou opět zahraje Chantal Poullain. Spolu se svou početnou královsko-rytířskou družinou pozdraví všechny návštěvníky při sobotním poledním průvodu. Své panovníky pak mohou „poddaní“ potkat i v amfiteátru, na Kozím hrádku či zámku, třeba i při tradičním zpracování hroznů, které u Udírenské věže představí Sedlecká vína.

Král Václav IV. opět letos udělí právo na výrobu městského vína panu purkmistrovi. Limitovanou edici městského purkmistrova vína budou mít možnost návštěvníci zakoupit a ochutnat v sobotu odpoledne u Udírenské věže a také ve stáncích na Náměstí a ve Vinařském městečku.

Historii vinobraní opět přiblíží nejen živé obrazy z minulosti, jenž budou putovat Mikulovem, ale také nedělní výstup na Svatý kopeček. Ten bude letos bohatší o umělecký a současně spirituální zážitek v podobě oživlé křížové cesty.

Dalšími novinkami je pak nový vzdělávací program Po stopách vinaře. Je pojatý jako soutěž složená z interaktivních her, v nichž se dozví mnohé o práci ve vinohradu, výrobě vína i místním folklóru. Všechny malé a velké umělce pak jistě zláká artová stěna na mikulovském zámku. Tento prostor ke kreativní tvorbě všech návštěvníkům k dispozici v sobotu 9. září od 10 do 18 hodin na východní terase.

Jubilejní ročník nabízí také speciální vydání novin, které představí historii vinobraní. Tu mapuje i nově připravovaná výstava Regionálního muzea v Mikulově pod názvem 70. Pálavské vinobraní 1947–2017. Výstava je na zámku otevřena pro návštěvníky po celé tři dny vinobraní vždy od 9 do 17 hodin.

Nebudou chybět ani populární kapely

Oslavit velké výročí, ale hlavně pobavit všechny návštěvníky dorazí do Mikulova hudební hvězdy všech žánrů. V pátek návštěvníky naladí pohodový Ondřej Ruml, Cirkus Brothers, půvabná mladá dáma Jana Kirschner nebo David Koller s přáteli a slovenskou skupinou Katarzia. Jedinečnou show zcela jistě nabídnou chůdaři z Long Vehicle Cirkus. Hudební vrchol pak zajistí všechna sobotní vystoupení v amfiteátru, kde se představí Čechomor, No Name či Mig 21. Své hudební umění předvede i kapela Jelen, Ben Cristovao či Klára Vytisková. Náměstím budou znít hudba a zpěv folklórních i dechových souborů všech věkových kategorií. Dobrou náladu přinese svou One Knor Show stand-up komik Miloš Knor. Sobotní večer na náměstí zakončí stálice populární hudby Václav Neckář se svou kapelou Bacily a milovníci swingu se jistě těší na vystoupení Zatrestbandu.

Horní nádvoří zámku zaujme spíše náročnější posluchače. V programu najdou Stand up KOKO Comedy, Jiřího Stivína nebo třeba Gary Edwards & Statement. Neděle pak na Náměstí nabídne Jana Vančuru & Plavce s hostem Irenu Budweiserovou a první dámu české country Věru Martinovou. Pálavské vinobraní nezapomíná ani na ty nejmenší. Mnoho her, divadel i žonglérských vystoupení je pro děti bez ohledu na věk připraveno v zámecké zahradě nebo na Kozím hrádku.

„K oslavě samozřejmě patří dárky. My ale netradičně obdarujeme ne jubilanta, ale naše hosty. Letošní vstupenka slouží zároveň jako poukaz 1+1 do akvaparku Aqualand Moravia s platností od 8. 9. do 15. 11. 2017. To už je opravdu velká nadílka zážitků,“ s úsměvem dodal Gerneš.

Kompletní program i všechny užitečné informace o vstupenkách, dopravě, ubytování nebo parkování najdete na webových stránkách palavske-vinobrani.cz.

Permanentka na kompletní program celého vinobraní stojí až do konce srpna 550 Kč a na místě 600 Kč. Děti do 12 let a ZTP-P vstupné neplatí.