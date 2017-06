Novinky brněnských vinoték - červenec 2017

Sauvignon 2016 pozdní sběr NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Langewarte

208 Kč (KLV) Je to mladé, svěží víno s výraznější kyselinkou, u kterého převažují ovocité, zejména broskvové tóny. Zbytkový cukr 0,9 g/l, kyseliny 7,5 g/l, alkohol 12,5 %. Je to mladé, svěží víno s výraznější kyselinkou, u kterého převažují ovocité, zejména broskvové tóny. Zbytkový cukr 0,9 g/l, kyseliny 7,5 g/l, alkohol 12,5 %.

Pinot Blanc 2015 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

329 Kč (CHM) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu; cukernatost moštu při sběru byla 22,5 °NM. Keře jsou vysázeny do teplejších poloh mírných svahů s jižní expozicí. Víno se světle žlutým odstínem, s přitažlivou vůní květů a plnou sametovou chutí s nádechem chlebovinky a přezrálého ovoce. Doporučeno k vařenému masu, přírodním úpravám vepřového masa, telecím specialitám a tvrdším sýrům.

Petit Chat 2015 kabinetní víno SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Archlebov

240 Kč (PEA) Petit Chat neboli kočička je kombinací typických francouzských odrůd Chardonnay, Pinot Blanc a Pinot Meunier, kterým se daří na vinici Dolní Malíny, na trati Malíny v Archlebově. Cuvée má zlatavou barvu, ovocnou vůni a krémovou chuť, takže se hodí nejenom jako dárek, ale hlavně jako skvělé víno k lehčímu jídlu.

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2016 – Slovácká podoblast (Valtice)

Stříbrná medaile – Cuvée 2017 (Ostrava) Hibernal 2015 MZV Vinné sklepy U Jeňoura

Morava, Slovácká podoblast, Prušánky

225 Kč (MBV) Bílé polosuché víno s 14,0 % alkoholu, 5,6 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin. Je jiskrné žluté barvy s vůní zralých nektarinek a vanilky. Vyvážená chuť s dobrou kyselinkou a ovocnou šťavnatostí liči, nektarinky a broskve, které přetrvávají i v delší dochuti. Svou vyvážeností je univerzálním společníkem celého menu, vhodné k čerstvému kozímu sýru nebo jen tak pro potěšení.

Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2017 (Valtice) Pálava 2016 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Čejkovice, Šatrapky

239 Kč (HVV, LIQ, MBV, PEA) Bílé polosladké víno řady Sanctus Victoria – speciální edice Karel IV. Je mírně olejové konzistence, ve vůni se snoubí tóny kompotovaných mandarinek, citrusů, skořice a růží. Chuť je příjemně nasládlá, šťavnatá, připomíná kandované ovoce s jemnou kořenitostí v závěru. Má 13,5 % alkoholu, 21,6 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin. Doporučeno k sladkým dezertům, jako je Tiramisu nebo palačinka s banánem a čokoládou. Savilon 2016 pozdní sběr VINICE – HNÁNICE

Morava, Znojemská podoblast, Slup, Kacperky

190 Kč (INT) Bílé polosladké víno s 12,5 % alkoholu, 30,2 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Panenský sběr, tedy první víno z nové vinice, má zelenožlutou barvu. Osloví aromatem květového medu, banánu s dotekem hluchavky, v chuti kombinuje hutné tóny kopřivy a žlutého melounu. Doporučeno k limetkovému francouzskému koláči.

Frankovka rosé frizzante 2016 MZV Pavlovín

Morava, Velkopavlovická podoblast, Klobouky u Brna, Ostrá

99 Kč (PAV) Růžové polosladké víno. Barva vína je světle růžová, vůně expanzivní, plná, s dominancí jahod a malin. Chuť je velmi elegantní s ovocno-jogurtovými tóny podpořenými příjemným perlením, které dává vínu svěžest. Doporučeno ke studeným letním salátům, ovoci, zelenině, sýrům. Zweigeltrebe rosé 2016 kabinetní víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, Přítlucká hora

159 Kč (VPV) Dynamické víno, které snoubí trochu zbytkového cukru s živou kyselinou. Partner v gastronomii. Barva je pohledná, jahodovo-malinová. Vůně je velmi bohatá a oblá. Přináší celý koš letního bobulového ovoce a čerstvé jahody se smetanou. Chuť je elegantní i hravá. Svěží nástup rybízů a višní postupně přechází k jahodové zmrzlině a malinovému sorbetu. Středně dlouhý závěr. Doporučeno ke grilované zelenině i dalším specialitám na grilu. Víno se probojovalo do knihy nejlepších 1000 vín světa!

Zweigeltrebe rosé 2016 pozdní sběr SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Žarošice, Oulehle

205 Kč (PEA) Suché svěží růžové víno. Sytá barva a vůně jahod se skvěle hodí k lehčím pokrmům. Hrozny odrůdy Zweigeltrebe nazrály na staré vinici Oulehle, trati Maliny v malebné vinařské obci Žarošice.

Bronzová medaile – Great American International Wine Competition 2017 (USA)

Stříbrná medaile – Finger Lakes International Wine Competition 2017 (USA) Frankovka rosé 2015 MZV NATURVINI

Morava, Mikulovská podoblast, Bavory, Růžová

245 Kč (SKL) Růžové polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 21,4 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin. Vůně čerstvého ovoce, barva starorůžová. Chuť ovocná a sametová. K jídlu vhodné k těstovinám, zeleninovým salátům. Hrozny sbírané ručně při cukernatost moštu 21° ČNM.



Cabernet Sauvignon 2012 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

420 Kč (CHM) Víno tmavé, rubínovo-granátové barvy, s působivou pevnou ovocnou vůní, ve které dominují tóny černého rybízu, ostružin a borůvek, zvýrazněné minerálností. Chuť je odrůdově ovocná, s výraznými tóny cassis a dalšího černého bobulového ovoce, s jemnou kořenitostí, impozantní strukturou kyselin a taninů a s ovocně silnou dochutí. Vhodné k šťavnatým úpravám zvěřiny a hovězího masa, steakům a také k různým typům tvrdých sýrů. 13,5 % alkoholu.