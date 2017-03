Novinky brněnských vinoték - únor 2017

Muškát žlutý 2016 MZV Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

190 Kč (UZM) Méně častá odrůda Muškát žlutý zraje ve vinici Šác nedaleko vinného hrádku Lampelberg. Není registrovanou odrůdou v tuzemské odrůdové knize, může být ale prodáván jako zemské víno. Cukernatost jeho hroznů při sběru dosáhla 21 °NM. Má lákavě zlatavou barvu s kořenitou, muškátovou až parfémovou vůní s ovocně-květinovými tóny. V nich lze najít třeba směs limetky, angreštu a grepu s lučním medem a osvěžující kyselinkou. Doporučeno ke

grilovaným rybám, bílému

masu s výraznějším kořením

Alibernet Rosé 2014 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

269 Kč (CHM) Růžové suché odrůdové víno s 12,8 % alkoholu. Cukernatost moštu při sběru byla 23 °NM. Má sytou růžovou barvu navozující atmosféru plnosti. Vůně připomíná lesní plody malin a borůvek, je intenzivní, svěží a příjemná. Chuť je šťavnatá, ovocná, sladká, připomínající směs drobného lesního ovoce. Doporučeno k lehkým masitým jídlům, vybraným tvrdým sýrům a čerstvým salátům.

Cuvée 1+1 2013 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ & František Mádl

Morava, Velkopavlovická oblast

690 Kč (MBV, MOR, VIT) Bílé cuvée odrůd Aurelius a Sauvignon, společné dílo dvou vinařů. Hrozny odrůdy Aurelius byly vypěstovány na rakvické trati Trkmansko. Odkalený mošt kvasil v sudech z francouzského dubu bednářství Marc Grenier, ve kterém víno následně i zrálo po dobu 12 měsíců bez zasíření. Hrozny odrůdy Sauvignon uzrály na viniční trati Pod Belegrady ve Velkých Bílovicích. Mošt kvasil v nerezovém tanku a poté bylo víno stočeno do nových francouzských sudů z bednářství Berthomie, ve kterých zrálo do srpna 2016 – tedy 33 měsíců na jemných kvasničných kalech. Lahvově zralý buket s projevem zavařených žlutomasých broskví a zelených rynglí s větvičkou citronového tymiánu přechází do plné kořenité chuti s výraznou stopou dlouhodobého zrání v sudu, robustní texturou a pikantními kyselinami v závěru. Vhodné k tygřím krevetám s avokádovým krémem, grilovaným filátkům z říčního okouna s restovanou kořenovou zeleninou nebo k tvrdým kozím a ovčím sýrům.

Camponovo IGT 2015 Tenuta di Sesta

Itálie, Toskánsko, Montalcino

214 Kč (VDE) Mladé a svěží víno, spojení dvou typických místních odrůd: Sangiovese (90 %) a Colorino (10 %). Pro zrání byly využívány nerezové tanky. Víno rubínové barvy, v chuti tóny bobulových plodů. Vhodné pro každodenní pití. Zachovává si typický terroir Montalcina. Výborný poměr kvalita a cena.

Rosé LAHOFER 2016 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

165 Kč (MBV, UZM, VGA) Pro dosažení požadované barvy jsou lisovány celé hrozny odrůd Zweigeltrebe a Rulandské modré. Ty dodaly jak krásnou vůni třešní s malinovými podtóny, tak i hebkou chuť jarního ovoce přecházející až do melounu a jemného jogurtu. Světle lososová barva se svěží kyselinkou a nižším alkoholem předurčuje toto víno k jarním či letním zahradním dýchánkům, při kterých bude nejvíce bavit se zmrzlinovými poháry, nebo jen třeba s ledovou tříští, nakrájenou jahodou a snítkou sladké stévie pro osvěžení barvy. Vhodný ale i s plody moře nebo těstovinami.

Rizling Rýnsky 2015 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

350 Kč (CHM) Bílé suché odrůdové víno s 12,5 % alkoholu. Cukernatost moštu při sběru byla 23 °NM. Má žlutozelenou barvu jemnějšího odstínu a přitažlivou vůni zejména lipových květů, zralých jablek a akátového medu, s jemnou medovou kořenitostí. Chuť je strukturovaně ovocná, s brilantními kyselinami a sametovou minerálně ovocnou dochutí. Vhodné ke grilovanému mořskému vlku a candát se zeleninovým julienne, také k smaženým úpravám vepřového masa, husímu masu a lokším s husími játry. Stříbrná medaile – Víno Vráble 2016 (Slovensko) Muškát moravský 2016 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Olbramovice, Olbramovická hora

170 Kč (MBV, UZM, VGA) Vyšší zbytkový cukr spolu s výraznou extraktivností, šťavnatou kyselinkou a širokou paletou pro muškát typických chutí a vůní. Zatímco ve vůni dominuje květ černého bezu a meruňkové tóny, v chuti pak náznaky banánu, kiwi, šťavnaté broskve či dokonce červeného grepu. Hodí se jako aperitiv třeba k předkrmům z drůbežích jater, naopak na závěr hostiny se skvěle doplní s lehce sladkými dezerty nebo ovocnými saláty.