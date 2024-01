Brno podpoří vrcholový sport i provoz sportovišť 170 miliony

Brno, 25. ledna 2024 - Rozdělení peněz z dotací, které letos podpoří vrcholový sport a provoz brněnských sportovišť, odsouhlasila Rada města Brna. Pokud rozhodnutí následně potvrdí také zastupitelé, obdrží kolektivní i individuální sporty zhruba 170 milionů korun.

„Na vrcholový sport zamíří ze strany města 110 254 000 korun, oproti loňsku jsme do vrcholového sportu v Brně přidali 20 milionů korun. Toto navýšení by mělo klubům pomoct udržovat sport v Brně na vysoké úrovni, tak aby byl především atraktivní pro mladé začínající sportovce. Dotace náleží klubům, jež se celoročně účastní nejvyšší české soutěže či dlouhodobého mistrovství republiky v dospělé kategorii, a to včetně handicapovaných sportovců,“ zmínil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. O peníze se podělí 77 žadatelů, kteří splnili veškeré náležitosti.

Radní zároveň schvalovali dotaci na provoz sportovišť. Ta dosahuje 57 506 000 korun, jež si rozdělí 101 brněnských oddílů. „O dotaci žádaly subjekty, které působí na území města a provozují sportovní zařízení pro činnost všech věkových i výkonnostních kategorií. Jde například o sportovní areály a hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény nebo atletické dráhy,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podpory na rok 2024 využijí kolektivní sporty jako fotbal, lední hokej, basketbal, házená, volejbal i mnoho dalších. Z individuálních odvětví dostanou dotaci třeba atletika, tenis, cyklistika, badminton, krasobruslení nebo bojové sporty.

Zdroj: TIS MMB