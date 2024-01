Brňané mohou sportovat levněji s výhodnými balíčky vstupenek

Brno, 5. ledna 2024 - Výrazné slevy mohou využít milovníci pohybu na brněnských sportovištích. Společnost STAREZ – SPORT, a. s., která městská sportoviště provozuje, nabízí zájemcům výhodné balíčky, díky nimž ušetří stovky korun. Balíčky mohou návštěvníci využít v bazénech či na Bruslení za Lužánkami nebo na ledové ploše na ulici Vodova.

V nabídce jsou celkem tři různé typy balíčků. Prvním z nich je rodinný, který mohou využít až dva dospělí a tři děti a vyjde na 699 Kč. Tento balíček slouží jako vstupenka do Bazénů Lužánky a na Kluziště Vodova nebo Bruslení za Lužánkami. Rodina tak může ušetřit až 160 Kč. Druhou slevovou akcí je Wellness ke kluzišti, což znamená, že zájemce může za 385 Kč využít vstup na Bruslení za Lužánkami a zároveň má volný vstup do wellness v Bazénech Lužánky. V rámci balíčku 1+1 mohou návštěvníci za 770 Kč využít vstupenku na lužánecké kluziště a zároveň mají neomezený vstup do wellness v Bazénech Lužánky pro dvě osoby. Ušetří tak 330 Kč.

Nejzazším termínem pro nákup balíčků je poslední lednový den a čerpat je lze vždy od pátku do neděle, a to až do konce února.

Nákup přes BrnoID i Happy Hours pro studenty

Balíčky lze zakoupit přímo na pokladnách sportovišť nebo na portále BrnoID.cz., kde provozovatel sportovních areálů spustil také online prodej vstupenek na sportoviště.

V novém roce budou moci využít slev i studenti. V rámci takzvaných „Happy Hours“ získají po předložení ISIC karty více než třicetiprocentní slevy v posilovně na Rašínové. Tam si mohou také výhodněji zkontrolovat tělesné hodnoty na speciální váze Tanita a ověřit tak své snažení v posilovně. V Aquaparku Kohoutovice mohou výhodněji navštívit nejen posilovnu, ale i bazénovou část areálu.

Kromě všech těchto výhodných akcí společnost STAREZ – SPORT, a. s., nepředpokládá, že by v roce 2024 i přes zvýšení DPH zdražovala vstupné na sportovištích pod svou správou.

Zdroj: STAREZ – SPORT, a. s., foto: Ingimage