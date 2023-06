Brno podpoří školní projekty ke zvýšení pohybových aktivit dětí

Brno, 14. června 2023 - Brněnští radní schválili dotaci ve výši 350 000 korun na zabezpečení projektu Trenéři ve škole a dotaci ve výši 316 000 korun na projekt Podpora činnosti trenérů a animátorů pohybových aktivit na základních školách. Poskytnutí dotací musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Zapojení dětí do pohybových aktivit je nedostačující, což urychlila i pandemie covid-19 a lockdown. Důsledkem je pokles tělesné zdatnosti, růst nadváhy a s tím spojená menší fyzická a psychická odolnost dětí. „Proto je nezbytné podpořit sportování dětí. Zavedením obou pilotních projektů si slibujeme, že hodiny tělesné výchovy budou pestřejší a díky tomu by si děti mohly vybudovat blízký vztah k pohybu a případně i vytvořit emoční vazby ke konkrétnímu sportu. Primárně nám ale jde o rozpohybování všech dětí, nejen sportovně nadaných. Oba projekty budou probíhat od září do prosince letošního roku, poté je vyhodnotíme a rozhodneme, zda v nich budeme pokračovat,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Projekt Trenéři ve škole

Spolek Trenéři ve škole, z. s., spravuje stejnojmenný projekt. Ten odstartoval své působení na základních školách v Praze 6 už v roce 2019 a postupně se rozšířil do ostatních pražských městských částí. Poté se přidala i další města, například Příbram, Kladno, Liberec, Písek, Karlovy Vary, Havlíčkův Brod, Beroun, České Budějovice, Kutná Hora nebo Krnov.

V Brně by měl program Trenéři ve školách začít fungovat nejprve ve čtyřech základních školách. „Momentálně probíhají finální jednání na základních školách Horní, Vejrostova, Sirotkova a Pastviny. Program by se měl týkat 1. až 3. tříd, celkem by tak mělo jít o 31 tříd,“ upřesnil radní pro oblast participativního rozpočtu Filip Chvátal a pokračoval: „Dotace je určena na materiální vybavení, konkrétně sady rozlišovací dresů, dále pak na odměny mládežnickým trenérům, odměny místnímu koordinátorovi projektu, na správu projektu a školení trenérů.“

Projekt Podpora činnosti trenérů a animátorů pohybových aktivit na ZŠ

Tento projekt zajistí organizace Malý fotbal Brno, z. s. Trenéry a animátory budou licencovaní trenéři, kteří do hodin tělesné výchovy přinesou moderní, inovační a motivační prvky. „Tento projekt by měl probíhat na pěti základních školách. Konkrétně jsou to základní školy Jihomoravské náměstí, Tuháčkova, Chalabalova, Novoměstská a Kneslova,“ řekl Tomáš Aberl a doplnil: „Finanční příspěvek je na materiální vybavení, odměny mládežnickým trenérům, koordinátora projektu, prezentaci projektu a školení trenérů.“

