V Univerzitní volejbalové lize dojde na souboj MUNI a VUT

Brno, 27. února 2023 - Prestiž a rivalita univerzitních soubojů mezi hokejovými týmy Masarykovy univerzity a VUT dokáže zaplnit až po střechu největší hokejovou halu v Brně. O něco podobného, tedy hrát před vyprodaným hledištěm, se pokusí v úterý 28. února také volejbalové týmy mužů a žen obou zmíněných vysokých škol.

Volejbalisté a volejbalistky Masarykovy univerzity patří k tomu nejlepšímu, co Univerzitní volejbalová liga nabízí. Muži obhajují v letošní sezoně mistrovský titul a ženy stříbrné medaile, když v předchozím soutěžním ročníku nestačily pouze na své finálové přemožitelky z Ostravské univerzity. Oba týmy však mají kromě sportovních ambicí ještě jeden sen. Odehrát univerzitní volejbalové derby proti rivalům z VUT před plnými tribunami. Splnit si ho mohou v úterý 28. února v atraktivním dvojutkání, kdy se pod vysokou sítí na palubovce haly Fakulty sportovních studií MU představí nejprve od 18 hodin ženy, na které o hodinu a půl naváže také mužské derby mezi Masarykovou univerzitou a VUT.

„Je nám jasné, že hokejové univerzitní derby má delší tradici a že hokej je u nás populárnějším sportem. Ovšem ten, kdo přijde, nebude litovat, protože oba zápasy budou mít velkou sportovní úroveň, a to zhruba na pomezí 1. ligy a extraligy,“ říká Jiří Petrů, jenž je trenérem obou volejbalových týmů Masarykovy univerzity.

Zejména mužské derby nabídne sestavy plné někdejších mládežnických reprezentantů a také volejbalistů hrajících nejvyšší tuzemskou soutěž. Pikantní bude v tomto ohledu souboj zejména pro Matyáše Tomana a Matouše Drahoňovského. Oba jsou spoluhráči z extraligového Volejbalu Brno, kde spolu trénují každý den, ale v úterý večer nastoupí proti sobě.

„Moc se na zápas těším! S Matoušem se známe zhruba tři roky a o derby se bavíme. Poznali jsme se v juniorském národním týmu, kde jsme spolu odehráli mistrovství Evropy do 20 let. Pro oba to bude v letošním ročníku Univerzitní volejbalové ligy premiéra, neboť doteď jsme nemohli nastoupit z důvodu klubových volejbalových povinností. Matouš je velice talentovaný hráč. Na svůj věk disponuje výbornou atletičností, je to silový smečař, navíc precizní na přihrávce,“ přiznává předzápasové hecování nahrávač Matyáš Toman, který se bude snažit překlopit letošní vyrovnanou zápasovou bilanci 1:1 obou protivníků bojujících o první místo v tabulce na stranu Masarykovy univerzity.

Také ženské obsazení slibuje zajímavou podívanou. Jednou z nejvýraznějších osobností ženského týmu MUNI je Adéla Švomová. Tato sportovní obojživelnice se do podvědomí veřejnosti zapsala jako dvojnásobná vítězka Světového poháru univerzit v ploutvovém plavání, když triumfovala v rychlostním potápění na 50 metrů a v závodě na 100 m plavání s ploutvemi. „Volejbal hraji závodně zhruba 7 let a strašně moc se těším na atmosféru, ještě nikdy jsem totiž nehrála před takovou spoustou lidí. Když jsem šla koupit vstupenky pro své kamarádky, tak zbývala možná už jen stovka lístků. Očekávám atraktivní duel, neboť i my jsme v této sezoně jeden souboj proti VUT vyhráli a jeden prohráli,“ doplňuje blokařka Nového Veselí, která by pod vysokou sítí ráda vylepšila loňské stříbro z Univerzitní volejbalové ligy.

