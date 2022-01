Olympijský festival v Brně zahájí Šafářová i Verner

Brno, 31. ledna 2022 - Už v pátek 4. února se otevře brána Olympijského festivalu v areálu Nové Zbrojovky v Brně- Židenicích. Právě tento den připadá na pololetní prázdniny ve školách a všichni návštěvníci budou mít už od 9:00 vstup zdarma.

„Chtěla bych pozvat všechny školáky a jejich rodiče i prarodiče, aby si užili hned první den Olympijského festivalu a pololetní prázdniny strávili aktivně. Věřím, že právě možnost vyzkoušet si různé sporty na jednom místě pomůže přivést děti ke sportu,“ říká primátorka Brna Markéta Vaňková a připomíná: „Brno na pořádání akce dalo 10 milionů korun, a to není jediná podpora z naší strany – financujeme provoz kluziště, které sem bylo převezeno od Jošta a návštěvníkům Nové Zbrojovky je k dispozici po celou sezónu. Zatím jsme na jeho provoz přispěli dva miliony korun a budeme jednat ještě o dalším navýšení. Na festivalu také budou pro lidi přístupné tři curlingové dráhy, které město pořizovalo už v roce 2018.“

Slavnostní zahájení začne v 11:00, kdy se z centra města vydá štafeta olympioniků s pochodní. Předposlední běžkyní bude tvář letní edice tenistka Lucie Šafářová, která předá pochodeň novému ambasadorovi, krasobruslaři Tomáši Vernerovi. Ten následně na pódiu zapálí oheň Olympijského festivalu.

„Věřím, že se festival podaří stejně jako ten letní. Je to skvělá příležitost pro děti, jejich rodiče i ostatní, aby si vyzkoušeli nejrůznější sporty. A jestli nás čeká tolik medailí jako v létě, tak se máme na co těšit,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Poprvé se Olympijský festival v Brně uskutečnil v roce 2018 během her v Pchjongčchangu a přišlo na něj téměř 160 tisíc návštěvníků. Při hrách v Tokiu vyrostlo festivalové sportoviště u koupaliště Riviéra a letos se na 17 dní promění v nejlepší zimní středisko areál Nové Zbrojovky.

„Vážíme si podpory města Brna a Jihomoravského kraje. Díky ní můžeme otevřít Olympijský festival už potřetí právě v Brně. V létě tvořily 60 % návštěvníků rodiny a podle následného výzkumu 52 % rodičů našlo právě zde nový sport pro své děti. Věřím, že stejně tomu bude i teď v zimě, kdy jsme připravili speciální program pro školy z Jihomoravského kraje,” říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„V areálu Nové Zbrojovky dlouhodobě fungují curlingové dráhy a v prosinci jsme zde zprovoznili kluziště pro veřejnost. I z tohoto důvodu padla volba právě na tento areál. Návštěvníkům Olympijského festivalu tak představíme ožívající brownfield, který se za několik let promění v moderní městskou čtvrť pro desetitisíce obyvatel. Máme radost, že si na festival přijede zasportovat 3000 dětí z téměř šedesáti škol. Návštěvníci a školní výpravy si zde vyzkouší téměř dvacet zimních sportů, například biatlon, boby nebo snow volejbal,“ říká 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Během dopoledního programu si žáci vyzkouší tři sporty pod odborným vedením, dostanou zdarma svačinu a užijí si olympijskou atmosféru při fandění našim sportovcům. Olympijský festival mohou samozřejmě navštívit i učitelé s žáky bez registrace. Vstup budou mít také zdarma, ale nelze jim garantovat volná sportoviště.

„Kromě sportovišť už podruhé připravujeme i Olympijskou zónu Eda, ve které se děti dozví víc o olympismu, hodnotách, jako je fair play, či o respektu k soupeři. Olympijské vzdělávání je dlouhodobý projekt Českého olympijského výboru,“ říká projektová manažerka Olympijského festivalu Naďa Černá.

Před vstupem do areálu bude dostatek parkovacích míst pro auta i autobusy. S Dopravním podnikem města Brna organizátoři domlouvají speciální kyvadlové autobusy ze zastávek Vojenská nemocnice, Stará sada a Židenice, nádraží, které návštěvníky dovezou až před bránu areálu.

Přímo ze Židenic vyrazí na své první olympijské hry i krasobruslařka Eliška Březinová, která byla ambasadorkou Olympijského festivalu v roce 2018. „Myslím si, že je to skvělý projekt, díky kterému lidé třeba zjistí, že dělat sport na top úrovni není tak lehké, jak se třeba někdy u televize může zdát. Zároveň jsem ráda, že ambasadorem bude letos Tomáš Verner, další krasobruslař a hlavně srdcař,“ říká Březinová a dodává: „Dění na festivalu budeme s bráchou určitě sledovat, protože vyroste téměř u nás doma. Přeju si, aby se tam návštěvníkům líbilo a užili si skvělou olympijskou atmosféru. My pro to uděláme maximum.“

Od 2. února bude fungovat rezervační systém sportovišť a prodej vstupenek na stránkách olympijskyfestival.cz. Bezpečnostní opatření se budou odvíjet od aktuálních nařízení vlády ČR.

„V létě jsme dokázali uspořádat bezpečný Olympijský festival, a to rovnou na dvou místech republiky. Nyní spolupracujeme s hygienickou stanicí Jihomoravského kraje a jsme připraveni pružně reagovat na aktuální stav. Dokážeme například regulovat kapacitu návštěvníků areálu a zajistit testovací centrum,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Olympijský festival Brno

4. až 20. února

areál Nové Zbrojovky u nádraží Brno Židenice

neděle až čtvrtek: 9:00 – 18:00, pátek a sobota: 9:00 – 19:00

vstupné: 50 Kč

děti do dvanácti let, ZTP a senioři nad 65 let zdarma

téměř 20 sportů k vyzkoušení

půjčovny sportovního vybavení v areálu

rogram prvního dne 4. února

9:00 otevření areálu

11:00 štafeta olympioniků s pochodní

11:30 slavnostní zahájení s Tomášem Vernerem, Lucií Šafářovou, Janem Mazochem a dalšími

12:00 oficiální otevření všech sportovišť

12:30 exhibice krasobruslaře Tomáše Vernera

13:00 sledování zahájení her v Pekingu

19:00 uzavření areálu

SPORTOVIŠTĚ NA OLYMPIJSKÉM FESTIVALU

WIENERBERGER hokej: volné bruslení

BaP bruslení: ledové cesty

FOSFA boby, skeleton, saně: rozjezdy a jízdy pro veřejnost

ALLIANZ curling: celý den volné sportování, v konkrétních časech možná rezervace celé dráhy pro veřejnost včetně instruktora

ČEZ běžecké lyžování: volné běžkování

BRNO biatlon: střelba na terč z laserové malorážky

TOYOTA snowpark: snowboarding, akrobatické lyžování, základní lyžování

JIHOMORAVSKÝ KRAJ skoky na lyžích: skoky na lyžích pro děti

Orientační sporty: orientace v bludišti

Snow volejbal: volné hřiště

Rychlobruslení na slightboardu

Lední hokej na suchu – např. střelba na bránu

Zahradní a deskové šachy

Atletika – opičí dráha, hod raketkou na cíl aj.

SPORTEN půjčovna běžek

NOVÁ ZBROJOVKA udržitelnost

Olympijská zóna EDA

Zdroj a foto: TIS MMB