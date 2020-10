Veřejnost rozhodne, zda za Lužánkami vyroste tréninkový komplex

Brno, 27. října 2020 - Brňané mohou podpořit vznik tréninkového centra mládeže v areálu bývalého stadionu za Lužánkami. Projekt Petra Švancary se dostal do finálového výběru čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Obyvatelé Brna tak mohou v listopadu hlasovat pro projekt s názvem Dejme za Lužánkami Š(V)ANCI mladým.

V participativním rozpočtu Dáme na vás se bude o podporu občanů Brna letos ucházet celkem 65 projektů. Všechny návrhy si mohou zájemci prohlédnout už v těchto dnech na Náměstí Svobody. Autorem jednoho z nejpodporovanějších projektů Dejme za Lužánkami Š(V)ANCI mladým je brněnský patriot Petr Švancara. Cílem projektu je vybudovat v prostoru bývalého stationu v centru města čtyři hřiště se zázemím, která mohou k tréninkům využívat mladí fotbalisté z celého regionu. Tréninkový azyl zde najdou také hráči florbalu, amerického fotbalu, lakrosu, frisbee a dalších sportů.

„Lužánky jsou pro Brňáky něčím naprosto výjimečným. Pro kluky, kteří chodili s táty a dědečky fandit Zbrojovce, je to doslova svatostánek. Toto místo zkrátka musí sloužit sportovním, ale i kulturním účelům. Když už tady nemůže hrát samotná Zbrojovka, chtěli bychom, aby se tu kluci a holky učili sportovat,“ říká autor projektu a brněnský patriot Petr Švancara a dodává: „Sportování a volnočasová aktivita pro děti, aby jen neseděli u počítačů a tabletů, je samozřejmě primární cíl této akce. Díky vybudování zázemí by se navíc v areálu za Lužánkami mohly konat i nejrůznější kulturní akce, například festivaly nebo koncerty. A sem tam by se zde mohl konat i nějaký přátelák s našimi legendami, kde bychom mohli všichni společně zavzpomínat na nejkrásnější období brněnského fotbalu,“ uzavírá Švancara.

Brno se díky projektu Dáme na vás stalo vůbec prvním statutárním městem v České republice, které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni. Pro čtvrtý ročník participativního rozpočtu vyčlenilo město částku 33 milionů korun, a protože jeden projekt může stát maximálně 3 miliony korun, znamená to, že bude realizováno nejméně 11 projektů.