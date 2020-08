Grand Prix ČR se poprvé v historii pojede bez diváků

Brno, 6. srpna 2020 – Masarykův okruh zažije Grand Prix České republiky 2020 i letos. Přestože se letošní ročník měl konat ve jménu výročí 70 let od první Grand Prix, nakonec si připíše unikát jiný. Bude se totiž konat zcela bez přístupu veřejnosti. Bylo tak rozhodnuto z bezpečnostních důvodů souvisejících se situací kolem pandemie Covid-19. Již zakoupené lístky však zůstávají v platnosti na příští rok.

Představitelé Spolku pro GP ČR Brno posledních několik měsíců intenzivně jednali s promotérem šampionátu a klíčovými subjekty s cílem nalézt jednoznačné a uspokojivé řešení tak, aby všichni účastníci a dotčené subjekty (diváci, promotér, partneři, dodavatelé, veřejné instituce) byli omezeni co možná nejméně.

I vzhledem k současnému stavu limitujícímu hromadné akce a hygienickým rizikům se zástupci Spolku po dohodě s promotérem šampionátu, společností Dorna Sports, rozhodli, že Grand Prix České republiky v roce 2020 se bude konat bez účasti veřejnosti.

Jednání také musela brát v potaz aktuální pozici Spolku, kterému měla letos vypršet pětiletá smlouva na pořádání Velké ceny. I proto byly s promotérem šampionátu dohodnuty podmínky konání ročníku 2020 bez účasti diváků a současně konání dodatečného plnohodnotného ročníku 2021. Původní částka tzv. zalistovacího poplatku měla letos činit 4,6 mil. eur, pro roky následující se pak hovořilo o sumě v rozmezí 8 a 9 mil. eur. Po dlouhotrvajících jednáních nakonec došlo k dohodě, která umožní Spolku letos uspořádat Grand Prix v omezené podobě za 1 mil. eur a v roce příštím již plnohodnotný závod za částku 6 mil. eur. Zároveň by do poloviny června příštího roku mělo být jasno o dlouhodobé budoucnosti Grand Prix po roce 2021.

„V následujících dnech náš čekají jednání ve dvou zcela zásadních oblastech – jde o zapojení státu a o podmínky ze strany Dorna Sports. Největším příjemcem daňových výnosů spojených s realizací velké ceny je stát – chceme tedy dosáhnout garance jeho zapojení do úhrady zalistovacího poplatku. Ideální by navíc bylo, pokud by se stát stal dalším členem pořádajícího spolku, o což budeme usilovat. S Dornou budeme řešit nejen výši poplatku, ale také další obchodní možnosti, která jsou v souvislosti se závodem k dispozici, jako je například poskytování reklamních ploch,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Naším cílem bylo pro tyto dva ročníky vyjednat takové podmínky, které budou přijatelné pro všechny zainteresované strany a zároveň umožní fanouškům motosportu si v roce 2021 užít naplno atmosféru Grand Prix. Navíc se tím otevírá možnost dále jednat o budoucnosti tohoto prestižního mezinárodního závodu, aby mohl být mimo jiné impulzem pro oživení turistického ruchu a pohostinství v celém kraji,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Diváci, kteří si již zakoupili vstupenky na letošní ročník, je mohou využít v roce příštím. Fanoušci, kteří mají vstupenky na Grand Prix 2020, navíc získají výhodu, jelikož vstupenky na Grand Prix 2021 již nebude možné pořídit za výhodnější cenu, než tomu bylo doposud. Pro držitele vstupenek na ročník 2020 pak jejich využití v roce 2021 nepředstavuje žádný další krok. Použijí původní vstupenky, výměna není třeba.

Spolek samozřejmě umožňuje vrácení peněz za vstupenky fanouškům, kteří se rozhodnou závody v příštím roce nenavštívit. „Přestože jsme přesvědčeni, že si maximum příznivců MotoGP vstupenky na další ročník ponechá, o čemž nás zatím počty žádostí o vrácení utvrzují, mají fanoušci samozřejmě plné právo na vrácení peněz za vstupenky. Rozhodnou-li se využít této možnosti, mohou již od začátku července žádat prostřednictvím elektronického formuláře o vrácení vstupného, a to na stránkách gp.ticbrno.cz,“ uvedl tajemník Spolku pro GP ČR Brno Adam Svoboda.

Grand Prix České republiky patří k největším společenským a sportovním akcím konaným na území České republiky. Každý rok přiláká desetitisíce místních i zahraničních návštěvníků. V roce 2019 mělo jen 15 zemí na celém světě privilegium přivítat na svém území světové jezdce a stáje seriálu MotoGP.