Spolupráce Komety a Masaryčky pomůže autistům

Brno, 27. listopadu 2019 - Užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a hokejovým klubem HC Kometa Brno odstartovala v úterý 26. listopadu podpisem společného memoranda. Krátce po tomto podpisu, kterého se ujali rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a majitel hokejového klubu Libor Zábranský, vyjeli hráči Komety na led a první třetinu extraligového zápasu s HC Olomouc odehráli ve speciálně upravených dresech s univerzitním logem MUNI.

Tyto jedinečné dresy budou vydraženy a výtěžek univerzita využije na rozvoj vzdělávání v metodách, kterými lze efektivně pomoci lidem s poruchou autistického spektra.

„První třetina extraligového zápasu odehraná v dresech s logy Komety a Masarykovy univerzity je symbolickým výrazem úspěšně se rozvíjející spolupráce. Pro naši univerzitu je to jedna z cest k užšímu propojení akademiků, studentů a obyvatel města, jehož jsme nedílnou součástí,“ řekl rektor Martin Bareš. Spolupráce by se do budoucna měla týkat společných projektů, které umožní rozvoj univerzitního sportu, kultivaci sportovního prostředí, ale přispějí také k podpoře zdravého životního stylu mladých lidí.

„V partnerství Komety s Masarykovou univerzitou vidím obrovský potenciál, proto mě těší, že jsme se s rektorem Martinem Barešem domluvili na konkrétních bodech a naši spolupráci stvrdíme podpisem memoranda. Kometa se přidala k oslavě 100. výročí Masarykovy univerzity tím, že v úterý 26. listopadu nastoupila do soutěžního zápasu s Olomoucí ve speciální sadě dresů. Výtěžek z dražby těchto dresů poslouží na pomoc lidem s poruchami autistického spektra. Tím se zabývá Nadační fond KOMETA, který bude nově spolupracovat s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity,“ říká k partnerství majitel klubu a zároveň hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Konkrétní podobu dostala spolupráce už při propagaci akce „100 litrů krve DÍKY MUNI“, jejímž cílem je získat nové i pravidelné dárce krve. Do komunikační kampaně k akci, kterou iniciovala Lékařská fakulta MU, se zapojili i hráči Komety, kteří budou prostřednictvím videa, jenž se objeví i na úterním zápase, motivovat k dárcovství také své fanoušky. Aktuálně dárci v rámci akce, která potrvá až do 28. ledna 2020, darovali již více než 150 litrů krve.

Peníze, které budou získány dražbou dresů, poslouží k rozvoji metod, které mohou pomoci lidem s poruchami autistického spektra, s problémy v chování nebo s narušenou komunikační schopností. Výuce specialistů na metody tzv. aplikované behaviorální analýzy (ABA), se věnuje Centrum aplikované behaviorální analýzy Pedagogické fakulty MU. Fakulta jako jediná v republice získala akreditaci mezinárodní Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Certification Board, BCBA), aby tento přístup v České republice vyučovala. Pracoviště již také zahájilo spolupráci s Nadačním fondem Kometa.

