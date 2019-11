Filipu Řeháčkovi se otevírá cesta do Mistrovství světa silničních motocyklů

Brno, 11. listopadu 2019 – Motocyklový závodník Filip Řeháček podepsal smlouvu s prestižním týmem juniorského Mistrovství světa silničních motocyklů. Španělský tým Laglisse o talentovaného jezdce projevil zájem pro dlouhodobou spolupráci s cílem dostat českého pilota do Mistrovství světa silničních motocyklů.

Stáj Laglisse působí v juniorském Mistrovství světa Moto3 a prostřednictvím týmu Gresini je navázána i na všechny závodní třídy v šampionátu MotoGP – MotoE, Moto3, Moto2 i MotoGP. „Mám obrovskou radost, že se nám podařilo domluvit spolupráci s tak silným týmem, jako je právě Laglisse a Gresini. Naším cílem bylo najít tým, který má návaznost do „velkého“ světa a potřebné zkušenosti společně s kontakty. Důležité je, že jsme podepsali dlouhodobou spolupráci, ne jen obvyklý roční kontrakt, a já se tak můžu soustředit jen na svou práci na trati bez zbytečných starostí, jaká bude následující sezóna,“ prohlásil Filip Řeháček.

„Chtěl bych také moc poděkovat Alexi Martinézovi i celému týmu IgaX, kde jsem strávil tři skvělé sezony. Dvě v evropském šampionátu European Talent Cup, loni ve španělském mistrovství PreMoto3 a letošní sezónu v juniorském Mistrovství světa Moto3. Díky jeho přístupu, radám a pomoci se mi podařilo udělat velmi rychlý pokrok a dostat se tam, kde dnes jsem,“ dodal Filip.

Na spolupráci je unikátní dlouhodobý kontrakt, který není pro juniorské závodníky běžný. Spolupráce s týmem Laglisse je nastavena na dva roky, po nich pak má tým na Filipa opci do seriálu Mistrovství světa. „Jsme moc rádi, že dnes můžeme konečně ohlásit, že se Filip stal novým členem naší Laglisse rodiny. Jsem si jistý, že se budeme společně perfektně doplňovat ve snaze dosáhnout našeho hlavního cíle, a to je vítězství,“ řekl po podpisu smlouvy majitel týmu Jaime Aviles.

Filip Řeháček měl do další sezóny hned několik nabídek. „Některé jsme získali napřímo, další díky podpoře Automotodromu Brno. Nakonec jsme se rozhodli pro Laglisse a jsem přesvědčený, že to byla správná volba. Jde o špičkový profesionální tým, přitom s velmi rodinnou atmosférou. Jeho kvality dokládá i to, že jezdec týmu Jeremy Alcoba před závěrečným závodním víkendem ve Valencii, kde se jedou hned dva závody, vede celý šampionát s náskokem 46 bodů. Za dva závody mu tak k titulu stačí získat jen 5 bodů. Na jeho motorce Filip příští rok pojede, takže po stránce materiálu budeme mít v podstatě to nejlepší, co je v paddocku k dispozici. Laglisse je navíc továrním týmem Husqvarny, takže i z tohoto pohledu jde o další velkou výhodu,“ doplnil David Řeháček, otec a manažer Filipa.

Ve spolupráci s nadějným jezdcem bude pokračovat i aktivní závodník Ondřej Ježek. „Na další spolupráci s Filipem se těším. Funkce trenéra a ridercoache mě baví a jsem rád, že se Filip zlepšuje a posouvá dopředu. Ještě ho čeká dlouhá cesta, nicméně angažmá v týmu Laglisse je pro jeho kariéru klíčové,“ vysvětlil Ondřej Ježek.

Sedmnáctiletý Filip Řeháček, jezdec Brno Circuit Junior Racing Teamu, se narodil v Brně a v motoristickém sportu působí v porovnání s ostatními závodníky relativně krátce. Na minibiku seděl poprvé ve svých jedenácti letech, kdy většina ostatních jezdců za sebou má už několik let v rozdílných kategoriích. Filipova atletická a hokejová průprava přispěly k tomu, že se mu podařilo dostat na vrcholnou úroveň tak rychle. Letošní rok byl pro Filipa premiérou v juniorském Mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto3.

Po slibném začátku sezóny, kterou bylo nutné brát jako seznámení se s náročným juniorským šampionátem (promotérem je španělská společnost Dorna, pod kterou spadá i šampionát MotoGP), přišlo na konci léta nešťastné zranění páteře během přípravných tréninků. To znamenalo stopku pro zbývající tři závody letošní sezony v Jerezu, Albacete a ve Valencii.

I přes vážné zranění se Filipovi daří zvládat rekonvalescenci velmi rychle a už v polovině listopadu nastoupí do zimní přípravy pro následující sezonu.