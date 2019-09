Brno koupí sportovní areál v Brněnských Ivanovicích, poskytne ho všem klubům

Brno, 16. září 2019 - Brněnští radní souhlasili s nabytím fotbalového tréninkového centra v Brněnských Ivanovicích. Za pozemky město Brno zaplatí 45,5 milionu korun, zařízení sportovního areálu získá zdarma. Ke své činnosti jej budou moci využívat všechny brněnské fotbalové kluby.

Vlastníkem sportovního areálu je Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s. r. o., které jej městu nabídlo ke koupi. Cena 45 500 000 Kč vyplývá ze znaleckého posudku. Nemovitosti jsou situovány v západní části MČ Brno-Tuřany při ulici Sladovnické. Sportovní areál tvoří 2 fotbalová hřiště (hlavní a tréninkové), víceúčelové hřiště, víceúčelová stavba šaten, ubytování a kanceláří a také parkoviště. V zimě je na ploše víceúčelového hřiště umístěna nafukovací hala. Součástí převodu jsou rovněž movité věci nacházející se ve sportovním areálu (nábytek, vybavení posilovny, vybavení hřiště atd.), jejichž převod se uskuteční formou daru.

Vzhledem k celkovému opotřebení povrchu obou hřišť je nezbytné investovat do oprav, což zajistí prodloužení certifikátu, který již vypršel a který je nezbytný pro sehrání mistrovských utkání v soutěžích Fotbalové asociace ČR (FAČR). Je potřeba zvážit, zda oprava bude pouze lokální (poškozená místa) s cenou do 3 milionů korun, nebo celohřišťová (kompletní výměna povrchů) za odhadem 10 milionů.

Areál je v současné době využíván jako tréninkové plochy zejména pro mládežnické celky Zbrojovky Brno. V zimním přípravném období je pak k dispozici také ostatním brněnským i mimobrněnským fotbalovým klubům až do pozdních večerních hodin i o víkendech. Sportovní centrum úzce navazuje na ZŠ Měšťanská, kde má klub zřízeny sportovní třídy a kde jsou také třídy Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje. Sportoviště je v docházkové vzdálenosti od školy a tvoří nezbytnou složku pro přípravu talentované mládeže.

„Pokud by bylo znemožněno využití tohoto tréninkového centra, mělo by to zásadní a velmi negativní vliv na další fungování klubové akademie Zbrojovky Brno i Regionální fotbalové akademie, jejichž trenérské zabezpečení je z velké části (a u RFA zcela) hrazeno z příspěvků FAČR. Bez sportovního střediska by bylo téměř jisté, že by FAČR podporu zmíněných akademií zrušila. Všichni talentovaní fotbalisté by poté zákonitě přešli do klubů a ty by pak tyto věkové kategorie musely financovat ze svých prostředků, což by významně zatížilo jejich rozpočet. Jsem velice rád, že k tomu díky rozhodnutí rady nedojde,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.