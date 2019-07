Pod Stránskou skálou a na Vídeňské vyrostou nové cyklostezky

Brno, 10. července 2019 – Fanoušci kol v Brně se mohou těšit na další cyklostezky, které pro ně zpřístupní nové lokality města. První povede podél Vídeňské ulice v úseku od zastávky Renneská po ulici Jihlavskou, druhá propojí městské části Slatina a Líšeň od Stránské skály až do Holzovy ulice. Dohromady by měly podle odhadů vyjít přibližně na 22 milionů korun.

Výstavba přibližně 2,5 metru široké a půl kilometru dlouhé cyklostezky podél ulice Vídeňské je součástí technické a koncepční studie, která řeší celý prostor a uspořádání Vídeňské. V úseku od tramvajové trati Renneská po ulici Jihlavskou cyklisté pro jízdu v současné době využívají chodník, což snižuje bezpečnost chodců. Pro cyklisty je pak kritickým místem přejezd přes Vídeňskou v místě tramvajového mostu Renneská. Kvůli bezpečnosti tam bude silnice zúžena do dvou pruhů a přejezd bude zabezpečen ostrůvkem. Navazovat na něj bude cyklostezka vedená souběžně s chodníkem, v místě za kolejištěm tramvajové dopravy.

„Ve zmíněné studii se řeší i cyklodoprava v dalším úseku mezi ulicí Poříčí a tramvajovým mostem Renneská. Tam ale počítáme s řešením na úrovni uličního profilu, které vznikne při plánované rekonstrukci celé ulice,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Cyklostezka, která povede od Stránské skály do Líšně na Holzovu ulici, by měla být první vlaštovkou radiálního propojení Líšně a jejího okolí s centrem Brna pro cyklisty a chodce, které dosud chybí. Zároveň zajistí komfortnější propojení městských částí Slatina a Líšeň. Mimo jiné umožní i lepší zpřístupnění národní přírodní památky Stránská skála ze směru od Líšně, což rozšíří možnosti pro trávení volného času v této části Brna.

V této souvislosti se navíc prověřuje i možnost propojení s další plánovanou cyklostezkou, která povede od Pozořic. Soubor připravovaných opatření by tak měl zvýšit atraktivitu cyklistické dopravy v celé oblasti.

„Jak jsme říkali od začátku, snažíme se cyklistickou dopravu ve městě podporovat a budovat infrastrukturu tak, aby se její podíl mohl zvyšovat. Není to ale především v intravilánu, tedy na zastavěných plochách města, nic snadného. Jsem proto rád, že v těchto dvou lokalitách se nám daří přiblížit se našim záměrům. Přinese to zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců a umožní to další zpřístupnění opomíjených území,“ dodal Petr Kratochvíl.