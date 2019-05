Do vytrvalostní bitvy na Masarykově okruhu vyrazí Enge i Král

Brno, 22. května 2019 – Přes třicet závodních aut na startovním roštu. Za volantem Tomáš Enge, Josef Král, Robert Šenkýř nebo mladá naděje Gabriela Jílková. Na Masarykově okruhu se ve dnech 24.—25. května pojede mezinárodní vytrvalostní šampionát 24H Series.

12hodinový vytrvalostní závod se představí ve speciálním formátu. „Závod je rozdělen na dva dny. V pátek se pojede 3 hodiny, v sobotu pak dalších 9 hodin. Pro diváka je novinka velmi atraktivní, protože má možnost vidět hned dva starty namísto jednoho. Zároveň se po první části mažou časové rozdíly, které se mezi startujícími týmy utvoří během pátku,“ vysvětluje nový koncept závodní série předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Do sobotního programu se přenáší rozdíly pouze v případech, kdy je některé z aut pozadu o kolo a více.

Čeští závodníci pojedou o vítězství

Návštěvníci dvanáctihodinovky se mohou těšit na početné zastoupení českých závodníků. Horkým favoritem na celkové vítězství je tým Bohemia Energy racing with Scuderia Praha, který vyhrál oba úvodní podniky šampionátu.

Do vozu Ferrari 488 GT3 usedne i Josef Král: „Do závodu jdeme s jasným cílem, chceme vyhrát a uděláme pro to maximum. Konkurence bude tradičně velká, ale pro nás je zásadní odjet bezchybný závod. Věřím, že auto kluci nachystali velmi dobře, takže z toho může být pěkný výsledek. Do Brna se těším, je to můj oblíbený okruh,“ komentuje závod na Masarykově okruhu Král. Pražské Scuderii se v Brně daří – při posledním vytrvalostním závodě, kterým byl čtyřiadvacetihodinový Epilog v roce 2016, před domácím publikem zvítězila.

Do kokpitu se posadí i Tomáš Enge

Tým RTR projects hlásí před brněnským závodem zvučnou posilu. V jeho barvách pojede Tomáš Enge, jediný český pilot se zkušenostmi ze závodů šampionátu F1. „Do závodu nasazujeme dvě auta, obě budou pilotovat jezdci se zkušenostmi jak z vytrvalostních závodů, tak ze závodů GT4. Závod nebude o jednom rychlém kole, ale o konzistentním výkonu. Rozhodli jsme se startovat ve velmi konkurenční třídě GT4, bude to velký boj. Osobně bych byl rád za pódium,“ říká majitel týmu RTR projects Tomáš Miniberger. Součástí posádky druhého vozu bude i Gabriela Jílková. Čtyřiadvacetiletá závodnice usedne do vozu KTM X-Bow GT4 vůbec poprvé v kariéře.

Motorsport Šenkýř představí nový vůz BMW M4 GT4

Brněnský závodní tým do závodu odstartuje s posádkou, jejímž členem je i majitel týmu Robert Šenkýř: Těžko odhadnout naše šance, půjdeme krok za krokem. Závod si hlavně chceme užít. Osobně se budu účastnit hlavně jako šéf týmu, ale nedá mi to, abych se alespoň na chvíli při premiéře naší nové M4 GT4 neposadil za volant,“ popisuje týmovou strategii Šenkýř. Dalšími členy posádky jsou Richard Gonda, Tomáš Erdélyi a Marek Fried. Podle šéfa týmu se ještě jedná o potenciálním pátém jezdci, který by se o místo dělil právě s Robertem Šenkýřem.

Praktické informace pro návštěvníky

Endurance bitvu bude možné sledovat z přírodních tribun C a F, stejně jako ze sedadlových tribun T3 a T5 v prostoru startu a cíle. Přístupný bude i paddock. Celý závod bude možné sledovat i z terasy řídící věže, ze které je ideální výhled na dění v boxech.

Vstupenky na dvoudenní závodní program bude možné koupit na pokladnách Masarykova okruhu od pátečního rána za 300 korun.V prodeji bude i VIP vstupenka, díky které se diváci dostanou na startovní rošt nebo na prohlídku boxu jednoho ze závodních týmů. Parkování mají fanoušci zdarma přímo u otevřených tribun.

„Akce je určitě vhodná i pro rodiny s dětmi, protože chystáme tematický doprovodný program. Otevřena bude motokárová dráha, návštěvníci se můžou svézt na F1 simulátoru nebo se zabavit v Playstation zóně,“vyjmenovává manažerka akce za Automotodrom Brno Jana Božková s tím, že v prostoru u restaurace bude k dispozici i nafukovací skluzavka a střelnice.

Diváci na tribunách Masarykova okruhu se mohou těšit na zvýšení komfort sledování závodu v podobě dvou velkoplošných obrazovek, díky kterým jim neuteče nic z dění na dráze. Obrazovky budou umístěny na tribuně C a naproti sedadlovým tribunám.