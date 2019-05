Venkovní koupaliště a vodní světy v Brně zahajují sezonu i s novinkami

Brno, 18. května 2019 – Idylickou představu léta u vody a se zářícím sluncem nad hlavou lze prožít také v Brně. Během května a začátku června se chystá otevření letních koupališť Riviéra a Zábrdovice i střešního bazénu v kohoutovickém aquaparku. Všechna tato místa nabízejí kombinaci čisté vody, čerstvého vzduchu a prvotřídního zázemí uvnitř města, ale lákají rovněž na nové zlepšováky a doprovodné aktivity.

Ať už si chtějí milovníci léta zaplavat, nebo se v horkých letních dnech jen osvěžit, či si dopřát opálení, v Brně k tomu budou mít dostatek příležitostí. Mezi populární volby patří koupaliště Riviéra v Pisárkách, jeho „sourozenec“ v Zábrdovicích i kohoutovický aquapark se svým střešním bazénem a terasou. Všechny čeká otevření v příštích dnech a týdnech.

„V posledních letech se díky horkému počasí stávají venkovní bazény a koupaliště logicky čím dál oblíbenějšími. Tím se však nechceme nechat uspokojit a neustále se snažíme nabídku našich služeb vylepšovat,“ oznamuje Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, která o zmíněné areály pečuje.

Už ve středu 15. května se v případě příznivého počasí otevře střešní prostor Aquaparku Kohoutovice, jenž je doplňkem nejnavštěvovanějšího brněnského sportoviště. Otevřený bazén s terasou je součástí placené zóny areálu, takže se do něj neplatí speciální vstupné a je možné volně přecházet mezi krytou a nekrytou částí. Bazén je vhodný i pro menší děti, k dispozici je též několik lehátek a slunečníků.

V sobotu 1. června otevře své brány letní koupaliště v Zábrdovicích, které kromě dvou padesátimetrových bazénů nabízí také atrakce v podobě vlnobití a tobogánu. Odpočívat je zde možné na trávě nebo na terasách nad bazény. V případě dobrého počasí se bude od července každou středu a pátek ráno konat kondiční plavání s kvalifikovaným instruktorem. Potrvá od 7 do 8.45 hodin a neplatí se za něj žádný zvláštní příplatek.

Letos se rovněž chystá rekonstrukce brodítek a vlnobití spolu se vznikem nového systému na zavlažování trávníků, to vše však zřejmě až po ukončení sezony. „Vzhledem k dopravním komplikacím a uzavírkám bychom chtěli dosáhnout návštěvnosti alespoň třiceti tisíc návštěvníků,“ sdělil Jan Solčány, vedoucí Koupaliště Zábrdovice.

Velkolepá úvodní párty spojená nejen s běháním zahájí v sobotu 25. května sezonu na letním koupališti Riviéra, které je po nedávné rekonstrukci ve špičkové kondici. Pro návštěvníky jsou připraveny nové aktivity i opatření, jež jim usnadní vstup a pobyt v areálu. Děti i senioři se mohou těšit na bezplatné animační programy, které každý týden nabídnou jiný program spojený s pohybem, tvořením i osvětou. U beachvolejbalových kurtů bude připravena stálá služba a infostánek, v němž si bude možné půjčit sportovní vybavení nejen na volejbal.

Pro rychlejší odbavení na Riviéře přibyly nové pokladny a možnost zakoupit jednorázovou vstupenku na internetovém portálu brnoID.cz. Pro majitele čipových hodinek budou k dispozici nové skříňky pro uschování věcí, které se uzamykají právě hodinkami. Těmi se také bude moci zaplatit útrata v Bufetu u Kaskád.

Mezi hlavní akce na Riviéře patří příměstský tábor, jenž se bude konat v několika turnusech. Děti od 6 do 12 let se budou moci vyřádit ve vodě, v Jungle parku, ve vědeckém centru Vida i na dalších místech. Sportovní park od 27. července do 4. srpna nabídne možnost vyzkoušet si širokou škálu netradičních sportů jako plážový fotbal, plážová házená, lukostřelba, kolová nebo disk golf. Letní sezonu pak o víkendu na přelomu srpna a září ukončí rozlučka s prázdninami spojená s bohatým doprovodným programem. Loni si Riviéru užilo přes 168 tisíc návštěvníků, letos jich díky dřívějšímu datu otevření lze očekávat ještě víc.