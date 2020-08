Konec prázdnin na Riviéře s dětmi oslaví akvabely i skupina Slza

Brno, 24. srpna 2020 – Závěr léta a prázdnin většinou není záležitostí, na niž by se děti těšily. To však neplatí pro poslední srpnový víkend, kdy se na Riviéře uskuteční Rozloučení s prázdninamis nabitým zábavným programem. Rodiny si díky němu mohou zpestřit klasické vodní radovánky na nejpopulárnějším brněnském koupališti také dalšími aktivitami, které budou doplněny vystoupeními zpěváků, tanečníků, mažoretek či akvabel.

Rozloučení s prázdninami oživí závěr sezony na Riviéře již potřetí. Po zahřívacím, ale přesto zdařilém úvodním ročníku v roce 2018 zaznamenalaakce loni ohromující úspěch, když byl areál koupaliště po oba dny zcela zaplněn. Celkem se v něm vystřídalo 15 tisíc návštěvníků. „Těší nás, že se nápad tak rychle ujal a dokázal oslovit tak velký počet lidí. Někdy trvá, než se podaří založit tradici, ale v tomto případě se to povedlo takřka okamžitě. Program zaměřený hlavně na rodiny s dětmi se zjevně trefil do zájmu Brňanů, takže je pro nás velkou radostí v něm pokračovat,“ podotýká Martin Mikš, generální ředitel pořádající společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Speciální víkend na Riviéře se uskuteční v sobotu 29. a neděli 30. srpna vždy od 9 do 18 hodin. Kromě uměleckých vystoupení budou pro návštěvníky připraveny aktivity ve vodě i na souši zaměřené především na děti. Ty se mohou těšit na taneční workshopy, tvořivou dílnu, skákací hrad či boulder na lezení. Dospělí za vstup zaplatí pouze 50 korun, děti do 14 let budou moci na Riviéru zdarma.

„Letošní léto bylo kvůli koronavirové pandemii neobvyklé, mnoho plánovaných akcí muselo být zrušeno. Proto věříme, že o to více lidé ocení připravený doprovodný program, který zpestří tradiční provoz koupaliště. To slouží jako atrakce pro relax i pobavení Brňanů, což v tomto případě bude platit dvojnásob. Chceme lidem alespoň částečně vynahradit omezení, která tento rok přinesl, a zároveň poděkovat za přízeň, kterou Riviéře věnují. Pro děti, ale i jejich rodiče, je na sobotu 29. a neděli 30. srpna připraven bohatý program. Vystoupí zde například zpěvák Pavel Callta či hudební skupina Slza, akvabely, mažoretky amnoho dalších,“ oznamuje náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

„Tato pestrá nabídka zajišťuje, že se stále bude něco dít, a věříme, že si v ní každý najde to svoje. K dispozici bude také veškeré zázemí a občerstvení, takže doufáme, že rodiny stráví na Riviéře celý den nebo alespoň jeho podstatnou část. A hlavně doufáme, že si poslední víkend prázdnin i letošního provozu koupaliště náležitě užijí,“ dodal Mikš.