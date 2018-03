Sezóna na Masarykově okruhu nabídne řadu závodů

Brno, 10. března 2018 – Pro fanoušky motocyklového sportu nemůže být sezóna 2018 na Masarykově okruhu zajímavější. K tradiční Grand Prix České republiky se po šesti letech přidává závod Mistrovství světa superbiků. Ani příznivci automobilových závodů nepřijdou zkrátka – chybět nebude tradiční podnik Masaryk Racing Days, v červenci dráhu ovládne týdenní Ferrari Challenge.

Velký návrat Superbike World Championship na Masarykův okruh je v kalendáři pevně zapsán na 8. až 10. června 2018. Návštěvníci se oproti závodnímu víkendu MotoGP dočkají volnějšího režimu. „S promotérem závodu se nám podařilo domluvit, že Parc Fermé i následný pódiový ceremoniál proběhne přímo v paddocku za účasti diváků. Záboxový prostor ostatně pro držitele vstupenek typu Gold a vyšších zůstane přístupný po celý závodní víkend. Díky tomu můžou fanoušci svůj sportovní zážitek obohatit o takřka neomezený pohled do zákulisí šampionátu,“ vysvětluje výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Vstupenkový systém zůstává podobný tomu pro Grand Prix, například motorkáři tak nepřijdou o oblíbený kemp na tribuně A.

Početná česká stopa

Tuzemským fanouškům se při WorldSBK představí i brněnský rodák Ondřej Ježek. Doplní tak Karla Abrahama a Jakuba Kornfeila, kteří startují v šampionátu MotoGP. „Závod v Brně pro mě samozřejmě bude speciální. Na návrat superbiků zpět do České republiky se těším a věřím, že to bude parádní show. Mimo jiné připravujeme kotel pro fanoušky na tribuně C, takže se bude na co těšit,“ popisuje Ondřej Ježek, který během prvního závodu sezóny v Austrálii soupeřil hlavně s problematickou technikou.

„Úvod sezóny se nám vůbec nevydařil. Měli jsme tolik technických problémů, až se mi tomu nechtělo věřit. Například jsme po závodě zjistili problém na přední vidlici, čímž se vysvětlilo, proč se mi motorka těžko ovládala. Věřím ale, že příští závod v Thajsku proběhne už na úplně jiné úrovni,“ dodává Ježek. I přes technické komplikace si ze závodů na Phillip Islandu dokázal odvézt bod do celkového pořadí šampionátu.

Formule 1 ozdobou závodního programu

Nabídku automobilových závodů pro letošní sezónu rozšíří Ferrari Challenge. „Atraktivní součástí závodního programu je červencový týden zcela pod taktovkou Ferrari. Italská automobilka na Masarykův okruh přiveze jak víkendové závody sportovních vozů, tak speciální klání soukromých majitelů monopostů F1, které se uskuteční ve všedních dnech. Celý tento program divákům zpřístupníme v maximální možné míře,“ doplňuje Ulmanová. Fanoušky dvoustopých strojů čekají i stálice v podobě květnového Histo Cupu nebo zářijových Masaryk Racing Days.I v tomto případě na dráhu vyrazí vozy F1, tentokrát v rámci populární série BOSS GP.

Sezónu Automotodromu Brno už pravidelně otevírá Masaryk Run, přičemž ani letošní rok není výjimkou. Sportovci na trať vyrazí v neděli 1. dubna. Hned týden po nich se na Masarykův okruh chystá tuzemská motocyklová špička, kterou při Jarní ceně Brna doplní mezinárodní závod sidecar. V závodním programu ani letos nechybí podzimní Motoshow rekord a tradiční Den otevřené dráhy.