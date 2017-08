Jak na Masarykův okruh? Praktické tipy a rady

Brno, 3. srpna 2017 - Motocyklové šílenství odstartuje v Brně již za pár hodin – víkendová Grand Prix ČR 2017 se totiž nezadržitelně blíží. Jak se dostat na Masarykův okruh? Autem, či hromadnou dopravou? Na co si dát pozor? Co vás čeká při vstupu? Přinášíme praktické rady a tipy!

Od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna 2017 bude doprava návštěvníků mistrovství světa silničních motocyklů v areálu Masarykova okruhu zajišťována mimořádnou autobusovou linkou 400 v trase Mendlovo náměstí – Svážná – Pražská (←)/ Hoštická (→) – Troubsko, Veselka–Popůvky, Vintrovna–Kývalka, spojovací–Automotodrom, Start. Linka bude v provozu vždy od 6:30 do 21:00 hodin, v neděli do 19:00 hodin.

Interval mezi spoji na lince je přizpůsoben aktuálnímu programu a pohybuje se od 2 do 30 minut.

Z kempu Žebětín k závodišti bude k dispozici zvláštní autobusová linka X, která bude v provozu od 7:00 do 19:00 hodin po jednosměrné okružní trase Automotodrom, Start–Kývalka, spojovací–Popůvky, Vintrovna–Troubsko, Veselka–Žebětín, Křivánkovo náměstí – Žebětín, Chrpová–Žebětín, parkoviště–Žebětín, camp – Tribuna D – Tribuny A, B – Hájenka Na Šípu – Automotodrom, Start. Z důvodu uzavření komunikací bude linka vždy od 14:00 zkrácena na jednosměrný úsek Automotodrom, Start–Chrpová.

Přeprava cestujících na linkách 400 a X je bezplatná. Na těchto linkách jsou garantovány odjezdy zajišťované nízkopodlažními vozidly.

V případě otevření parkovišť v Bystrci a v Rosicích budou zavedeny kyvadlové linky z těchto míst dle potřeby. Tato situace může nastat především při nepřízni počasí, tj. dlouhodobém silném dešti.

Mimořádné policejní posily

Městská policie Brno posílí během závodního víkendu dohled o dvě stě strážníků. Při motocyklovém mistrovství světa budou kontrolovat dopravu a předcházet kriminalitě. Na příjezdových trasách ve směru od Žebětína budou hlídky strážníků především korigovat a usměrňovat nájezd na vyhrazená parkoviště, zajišťovat průjezdnost všech silnic a také zamezí řidičům v tom, aby vjížděli bez povolení k některým tribunám. Odjezdové trasy jsou každý rok přetíženy náporem vozidel i pěších. Městská policie proto žádá o zvýšenou vzájemnou toleranci, ohleduplnost a respektování pokynů strážníků i policistů, kteří se budou starat o co nejplynulejší provoz.

Strážníci již tradičně poskytnou médiím i široké veřejnosti průběžný informační servis formou on-line zpravodajství na svém webu www.mpb.cz i na oficiálním profilu na Facebooku na adrese www.facebook.com/mpbrno .

Policie ČR upozorňuje, že ačkoliv se bude věnovat prioritně okruhu a okolí, nebude přehlížet protiprávní jednání v samotném městě. Připomíná pak zejména povinnost řidičů nepožívat před jízdou a během ní alkohol a jiné návykové látky. Při cestě do města za zábavou doporučuje využití městské hromadné dopravy. Aktuální informace budou k dispozici i na webových stránkách policie.

Bezpečnost především

Návštěvníky i letos čekají bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu. „Našim cílem v kooperaci s policií je, abychom v co největší možné míře věděli, kdo je v areálu a že s sebou nemá žádné nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit bezpečí ostatních diváků. I proto bude ostraha u vstupu kontrolovat zavazadla příchozích,“ vysvětluje manažerka bezpečnostních opatření Jana Božková z Automotodromu Brno. Kontrola se bude týkat i zábavní pyrotechniky, která byla v minulosti do určité míry tolerována.