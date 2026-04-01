Brno Art Week zve na procházky, workshopy i zážitky po celém městě
Brno, 10. dubna 2026 – Jak zní Brno? Co všechno se dá zažít v galerii – a co mimo ni? A dá se u umění stloukat máslo nebo zajít do sauny? Brno Art Week, který se uskuteční od 20. do 26. dubna, ukazuje, že současné umění není jen pro odborníky, ale pro každého, kdo chce město zažít jinak. A letos nabídne i program pro děti nebo zahraniční návštěvníky.
Týdenní festival propojí galerie, ateliéry, umělecké školy i netradiční místa napříč Brnem a jeho okolím. Vedle výstav nabídne také procházky, setkání s umělci, workshopy pro děti i dospělé nebo společné zážitky, které posouvají hranice toho, co si pod „uměním“ běžně představujeme.
Letošní ročník nese podtitul Resilience – odolnost. Ne jako abstraktní pojem, ale jako něco, co se promítá do každodenního fungování kulturní scény i do samotného programu. „Festival Brno Art Week ukazuje, že spolupráce a vzájemná podpora kulturních institucí nejsou samozřejmostí, ale v dnešní nejisté době čím dál důležitější potřebou,“ říká organizátorka Marika Kupková. Z odborného hlediska se téma odolnosti promítá například do diskusí o dostupnosti kulturních platforem, či o proměně off-space galerií.
Brno Art Week se však především zaměřuje na širokou veřejnost, kterou podněcuje k objevování. Návštěvníci se podívají do známých galerií i na místa, kam se běžně nedostanou: třeba do „punkové“ galerie Zaazrak Dornych za hlavním nádražím, do nových ateliérů na Masné nebo do Jurkovičovy vily. Festival zavede lidi i mimo centrum – například do Obřan, kde se letos soustředí překvapivé množství akcí, nebo do Tišnova.
Návštěvníci jsou zváni na umělecké procházky, které propojují město, přírodu i příběhy míst – třeba na zvukovou procházku o tom, jak (a čím) zní Brno, nebo na trasu s historikem umění Michalem Konečným po dějinách památkové péče ve městě.
Festival myslí i na rodiny s dětmi. Ty si mohou vyzkoušet workshopy ve vile Tugendhat, kreslit podle knihy v Rezidenci Café Kaprál nebo objevovat zvuky města ve Vašulka Kitchen.
Důležitou součástí jsou také vernisáže a setkání s umělci – příležitost nahlédnout do zákulisí vzniku výstav a poznat jejich autory osobně. Pro ty, kdo chtějí jít víc do hloubky, jsou připravené komentované prohlídky výstav nebo tzv. artist talks.
Brno Art Week nabídne program i pro zahraniční návštěvníky, například komentovanou procházku po komunitním umění v Židenicích a Zábrdovicích v angličtině. Festival vyvrcholí pátečním večírkem, na kterém vystoupí mimo jiné Ursula Sereghy, výrazná osobnost současné elektronické hudby.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Tereza Meiringerová
