Kohoutovice si připomenou 100 let od narození skladatele Aloise Piňose
Brno, 9. září 2025 - V říjnu uplyne sto let od narození skladatele, pedagoga a významné osobnosti brněnské hudební scény Aloise Piňose, který část svého života spojil s Kohoutovicemi. Městská část si toto výročí připomene ve středu 15. října dvěma událostmi – v 17 hodin bude na ulici Piňosova za zvuku kytarového vystoupení slavnostně odhalena pamětní lavička.
„Hudba Aloise Piňose kdysi zněla i z oken jeho bytu nedaleko Chalabalovy školy. Hudba klavíru, který nyní přeneseme do tělocvičny, na kterém tehdy skládal svá díla. Pamětní lavička na Piňosově ulici a koncert v naší škole proto nejsou jen připomínkou významného skladatele, ale i pozváním k setkání – sousedů, pamětníků i mladší generace, která možná Piňosovo jméno zná už jen z názvu ulice,“ uvedl starosta Jakub Hruška.
V 17 hodin se na ulici Piňosova uskuteční veřejné setkání spojené s odhalením pamětní lavičky inspirované Piňosovou skladbou Statická hudba a vizuální tvorbou Dalibora Chatrného. Atmosféru doplní živé provedení jeho skladeb.
„Kohout a borovice je automytologickým příběhem, okrajinou o životě před a po smrti. Co zbude z autora – jeho děti, jeho dílo a pojmenovaná ulice. Po pěti dnech plane přátelství jasněji než falešný zájem, proto pět premiér na pět minut pro Piňosův klavír má svůj neracionální, tarotový důvod. A mezi dvěma hlubokými lesy se zrodil zvláštní kohoutek, který nikdy nekokrhal, až našel semínko pi-pipiňos. Když se udusil, na místě jeho smrti vyrostla nádherná borovice,“ říká dramaturg Viktor Pantůček.
Večer od 19 hodin se ZŠ Chalabalova promění v koncertní sál. Brno Contemporary Orchestra provede díly Aloise Piňose i jeho současníků – například Josefa Berga, Petra Kofroně, Iva Medka či Miloše Štědroně. Zazní i pět krátkých premiér složených speciálně pro „Piňosův klavír“, nástroj, na kterém skladatel ve svém kohoutovickém bytě komponoval.
Program koncertu je součástí doprovodného programu 53. ročníku festivalu Moravský podzim a nese název Kohout a borovice – automytologický příběh, který propojuje hudbu s životem a pamětí. Vstupenky jsou v prodeji online.
Foto: ideogram.ai
