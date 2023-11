Manon Meurt vydávají novinku Mirrors a míří do Brna

Brno, 14. listopadu 2023 – Singl Mirrors z připravovaného alba přináší Manon Meurt, 18. listopadu vystoupí v brněnském Kabinetu Múz. Kapela opět spojila síly se silnou producentskou osobností. Novinka vznikala pod taktovkou britského hudebníka a producenta Eddieho Stevense, známého ze spoluprací s Moloko, Zero 7 či Róisín Murphy. Vydává tuzemský label Minority Records.

„Součástí Eddieho přístupu bylo rozložení našich skladeb na jednotlivé fragmenty. Každý fragment jsme nahrávali s jiným nástrojovým nazvučením a následně jsme je spojovali zpět do finální podoby. Spolupráce byla kreativní, nepředvídatelná a v konstantním pohybu, stejně jako výsledek, který vydáme v dubnu 2024 a navážeme na něj sérií koncertů. Díky Eddiemu jsme se jako kapela vydali do míst, kde by nás před pár lety asi nikdo nečekal. Naučili jsme se k naší hudbě mít opravdu nadžánrový přístup,“ říká klávesista David Tichý.

Singl Mirrors vznikal stejně jako celé připravované album ve studiu Svárov Lukáše Martinka. Za mixem stojí sám Stevens ve studiu Rancid Mead Sorbet Studios v Londýně, o mastering se postaral Darius van Helfteren (De Staat aj.) v holandském studiu Amsterdam Mastering.

„S harmonickým nápadem přišel David, postupně jsme každý tvořili svůj part. Prvotní idea byla instrumentální skladba, proto jsem přišla s jakousi šeptavou mantrou, dynamika však postupně narůstala. V textech máme obecně tendenci vykreslovat spíše okamžiky, než příběhy. Mirrors zachycuje onen tichý moment těsně před svítáním, kdy si měsíc se sluncem předávají hlídku a člověk se v hovorech odkrývá až na dřeň, zrcadlí se v tom druhém,“ dodává autorka textu, multiinstrumentalistka a zpěvačka Kateřina Elznicová.

Rakovničtí Manon Meurt se na scéně pohybují od roku 2012, úspěšně se představili nejen na domácích pódiích, ale také v zahraničí na prestižních přehlídkách Eurosonic Noorderslag v Holandsku, Ment Ljubljana ve Slovinsku, Reeperbahn v Hamburgu a Waves Vienna v Rakousku. Odehráli turné na Slovensku, ve Francii, Belgii, Dánsku, Nizozemí, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Ukrajině i Velké Británii. Aktuální sestavu tvoří kromě zpěvačky, kytaristky a baskytaristky Kateřiny Elznicové a klávesisty Davida Tichého také bubeník Jiří Bendl a kytarista Kryštof Korčák.

První bezejmenné šestitrackové EP představili roku 2014. Roku 2018 vyšlo první studiové dlouhohrající album MMXVIII, kapelním mentorem a producentem se stal Jan P. Muchow. MMXVIII přineslo hudební dozrání a nalezení rovnováhy mezi křehkostí, tichými až intimními úseky a dynamickými skoky do hlukových pasáží, deska získala nominace na Cenu české hudební kritiky Apollo 2018 a na Cenu Anděl v kategorii Alternativa a Elektronika 2018.

Vstupenky zakoupíte v prodejní síti GoOut.

Foto: Ingimage