V Praze a Brně proběhne maraton hudby v podání King Crimson

Brno, 16. října 2023 - Členové jedné z nejvlivnějších kapel rockové historie, britských King Crimson, představí 29. listopadu v brněnském Sono Centru a 30. listopadu v Divadle Archa v Praze projekt The Crimson Marathon vytvořený exkluzivně pro český festival Prague Music Performance.

King Crimson vznikli v roce 1968 a v 70. letech patřili k nejinspirativnějším představitelům progresivního rocku, jejich vliv však neslábl ani v dalších desetiletích. Novátorský přístup, který King Crimson ve své tvorbě vždy důsledně uplatňovali, inspiroval nespočet světových hudebních ikon včetně Talking Heads, Davida Bowieho nebo Nicka Cavea. Cílem projektu The Crimson Marathon, který vznikl se souhlasem zakladatele skupiny Roberta Frippa, je představit jednotlivé členy King Crimson v jejich vlastních projektech i prostřednictvím tvorby samotné skupiny.

„Na podzimním maratonu hudby spjaté s kapelou, kterou Jimi Hendrix označil za nejlepší na světě, zahrají skupiny tu:NER, StickMen a David Cross Band,“ říká Jan Bartoš, ředitel Prague Music Performance a dodává, že ve zmíněných formacích působí hudebníci podepsaní pod dvěma zásadními alby King Crimson, jež v roce 2023 slaví výročí. „Před rovnými padesáti lety totiž vyšla přelomová nahrávka Larks’ Tongues In Aspic a před dvaceti lety poslední studiové album skupiny s názvem The Power to Believe.“ U příležitosti podzimních koncertů hudebníků spjatých s King Crimson vydává Prague Music Platform i dlouho očekávaný český překlad knihy britského publicisty Sida Smitha o historii kapely.

Foto: archív King Crimson