Alt-elektronický projekt Khoiba míří Boskovic

Alt-elektronický projekt Khoiba míří Boskovic

Brno, 11. října 2023 – Khoiba, fascinující dvoučlenný alt-elektronický projekt, který tvoří zpěvačka Ema Brabcová a hudebník Filip Míšek, míří 13. října do boskovického Prostoru. Brabcová a Míšek si vytvořili si svůj společný svět, který neustále rozšiřují a Khoiba je jazyk, kterým se dorozumívají.

Začali tvořit v roce 2002 a do roku 2008 natočili alba Nice Traps a Mellow Drama. Na scénu se vrátili v roce 2019 s albem Khoiba a letos navázali čtvrtou deskou Vertical Urgencies vydanou v dubnu tohoto roku. Na rozdíl od předchozích alb, je poslední album otevřenější, přímější a naléhavější. To, co dříve dávalo tušit var pod pokličkou, nyní otevřeně vře tak, aby mohla odcházet pára nahoru. Zároveň jsou Vertical Urgencies pohledem, někdy možná i pádem do hloubky.

Není důležité, zda jde o pohyb nahoru nebo dolů. Stejně jako není důležité, kolik nástrojů na desce zazní, jaké zvuky se odkud linou nebo jestli je písniček pět nebo deset. Deska funguje především dobře jako celek. Je to jakási homogenní hmota, která s sebou nese silné emoční vlny.

Vstupenky zakoupíte v prodejní síti smsticket.cz

Foto: archiv Khoiba