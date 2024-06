Užijte si kulturu v centru Brna s festivalem UPROSTŘED

Brno, 20. června 2024 - Pestrý kulturní koktejl míchá každoročně multižánrový festival UPROSTŘED. Od 21. června do 21. srpna zve zdarma na desítky open-air představení, koncertů i jiných druhů umění. Koná se již po osmé v historickém centru města a svým programem vyplňuje především ty dny, kdy v Brně neprobíhají jiné větší festivaly.

„Základní dramaturgickou linkou jsou letos středeční a nedělní koncerty na Staré radnici, jejichž těžiště tvoří lokální kapely, kterým tímto dáváme prostor vystoupit na domácí půdě. Na základě otevřené výzvy vznikly také dva projekty vyloženě pro náš festival. Módní přehlídka Svlečená emoce s živou hudbou oživí park na Moravském náměstí, vytvořilo ji absolventské duo Nikola Kovářová a Adam Vejtasa ze Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno. Workshop a rituální performance od hnutí Folklore's not dead s názvem Ride of the Kings na téma folklorní tradice Jízdy králů proběhne v Tyršově sadu, který je do lokalit festivalu zařazen poprvé,” vyjmenovala Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, organizátora festivalu.

Několikatýdenní festival, který oživuje veřejný prostor v centru města kvalitním uměním, není ale jen o kultuře. Je taky o setkávání a propojování lidí a komunit. Pod heslem „V Brně nikdy nevíš“ mohou návštěvníci narazit na umění, aniž by nutně věděli, že jsou součástí festivalu UPROSTŘED. Kromě zmíněných míst se bude festival odehrávat také v Denisových sadech, na náměstí Svobody a poprvé na Římském náměstí. „Římské náměstí je opomíjeným koutem uvnitř centra. Proto jsme se rozhodli upozornit na něj a přesunout sem letos zahajovací koncerty, které proběhnou 21. června od 16 do 22 hodin, a také Grand Bazar. Chceme navázat na tradice bazarů v centrech velkých měst. Máme zájem, aby byl bazar dostupný pro všechny, kteří chtějí něco prodávat, ale zároveň udělat základní selekci prodejních stánků,” sdělil Tomáš Pavčík, ředitel Kávéesky, která festival spoluorganizuje s TIC BRNO.

V programu dále najdete například koncert big bandu New Time Orchestra s hercem a zpěvákem Radkem Melšou, vystoupení tanečníků baletu Národního divadla Brno, chybět nebudou ani klasiky jako swingová tančírna v Denisových sadech, cimbálové muziky, historická procházka a koncerty mnoha místních a jihomoravských kapel od jazzu, přes pop až po rock či rock’n’roll.

Poslední den festivalu bude věnován vzpomínce na 21. srpen 1968. V propojení s Institutem Paměti národa uvidíte na Staré radnici nejprve inscenaci Divadla FESTE Moc bezmocných a následně proběhne promítání filmu Viktor Fajnberg: Disidentem k zbláznění a debata s hosty.

Zdroj a foto: TIC BRNO