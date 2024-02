Dny evropského filmu představí novinky hvězdných režisérů i svěží debuty

Brno, 23. února 2024 - 31. ročník festivalu Dny evropského filmu (DEF) pozve v dubnu do kin na výběr aktuálních hraných, dokumentárních i animovaných snímků evropských filmařů. Vesměs v české premiéře nabídne přes tři desítky děl uznávaných režisérů i svěží debuty ověnčené cenami z festivalů v Cannes či Benátkách i v rámci národních filmových cen. Bez ohledu na filmový žánr snímky odrážejí aktuální témata.

„V letošním výběru rezonují mezigenerační vztahy. Jejich rozklíženost a hledání usmíření nabízejí komediální i dramatická finále,“ vysvětluje dramaturg festivalu Šimon Šafránek a dodává: „Dále velmi silně vnímáme stírání genderových rozdílů v současné evropské kinematografii. V programu se nám zcela přirozeně vyskládalo 14 režisérek a 15 režisérů. V soutěži debutů je sedm snímků, z nichž pět natočily ženy.“

I v letošním roce se mohou diváci těšit na setkání s festivalovými hosty, mimo jiné přislíbila účast režisérka Jessica Hausner, jejíž retrospektivu i masterclass festival nabídne. „Ambicí DEF je změnit pohled na kino jako na místo, kde se pouze konzumují projekce. Chceme po dobu festivalu kina proměnit v inovativní kulturní centra, která jsou zároveň místem setkávání komunit a zdrojem nových typů kulturních zážitků. Programem se snažíme oslovit všechny generace diváků a nabízíme projekce s doprovodným programem pro rodiny s dětmi, školáky, dospívající, dospělé i seniory,” dodává ředitelka DEF Barbora Golatová.

DEF proběhne od 4. do 9. dubna v Praze, Brně a Ostravě a od 10. do 14. dubna v rámci festivalových Ozvěn se přesune do desítky kin v dalších městech celé České republiky. Kompletní program bude zveřejněn 4. března na eurofilmfest.cz.

Festival v několika programových sekcích nabídne pestrý výběr filmů, které svými tématy i zpracováním rezonují na mezinárodním poli. „Udržujeme žánrovou pestrost, od hudebních komedií k thrillerům, od historického velkofilmu k uměleckému dokumentu, ale především sázíme na kvalitu,” dodává Šimon Šafránek.

Nejnovější filmy předních evropských režisérů s hvězdným hereckým obsazením nabídne sekce Panoráma. Ve festivalovém programu najdeme například dokumentární novinku Wima Wenderse Anselm, která je podmanivým portrétem jednoho z nejvýznamnějších výtvarníků 20. století Anselma Kiefera. Festival přinese i vítězný snímek loňského ročníku MFF Karlovy Vary Blažiny lekce (Blaga’s Lesson) bulharského režiséra Stefana Komandareva o seniorce, která se ocitne v pasti šmejdů. Dále nabídne v předpremiéře například i novinku italské režisérky s nezaměnitelným rukopisem Alice Rohrwacher Chiméra (La Chimera) – imaginativní drama o lovcích etruských pokladů.

Hlavní soutěž Dnů evropského filmu se opět zaměří na debuty. Nastupující filmařské generaci patří sekce s názvem Poprvé a nabídne dramaturgický výběr podnětných evropských prvotin za rok 2023. Diváci se mohou těšit například na černou komedii s prvky thrilleru Vincent musí zemřít (Vincent Must Die) francouzského režiséra Stéphana Castanga, který je nápaditou paranoidní satirou z postcovidového světa. Hned se dvěma cenami z Benátek (Cena Orizzonti za nejlepší režii a za scénář do 40 let) zamíří do Prahy i snímek švédské režisérky Miky Gustafson Ráj v plamenech (Paradise is Burning), ve kterém se tři sestry snaží přelstít sociálku. O festivalovou cenu se dále uchází i skvěle obsazená romantická komedie s nádechem šarmantní gangsterky Omar Jahoda (The King of Algiers) francouzského producenta, scenáristy a debutujícího režiséra Eliase Belkeddara s Benoîtem Magimelem (Pianistka, Umění jíst a milovat).

Další soutěžní festivalovou sekci Film & hudba obsadí dokumentární, hrané i animované filmy, v nichž hlavní roli hraje rytmus a melodie. Festival nabídne například otevřenou zpověď o boji s démony a závislostmi bouřliváka Peta Dohertyho Peter Doherty: Cizinec ve vlastní kůži (Peter Doherty: Stranger in My Own Skin) v režii Katii de Vidas nebo animovaný film Fernanda Trueba a Javiera Mariscala v rytmu bossa novy Zastřelili pianistu (They Shot the Piano Player), který zavede diváky do Jižní Ameriky 60. a 70. let. Do této sekce patří i film Daaaaaali!, bláznivý životopis surrealistického mistra Salvadora Dalího od Quentina Dupieuxe, který festival nabídne v české předpremiéře.

DEF letos vzdá také poctu rakouské režisérce Jessice Hausner. Její filmy se pravidelně účastní soutěží na renomovaných festivalech v Cannes nebo v Benátkách. Vyznačuje se nekonvenčním úhlem pohledu na své hrdiny a především hrdinky. Ty se zpravidla vlastní vinou či posedlostí ocitají v tísnivé izolaci, kterou akcentuje tlak autorit či ortodoxního náboženství. DEF nabídne její úspěšné snímky Lovely Rita, Hotel, Lurdy (Lourdes), ale také v české předpremiéře nejnovější snímek Club Zero - provokativní thriller o zničující síle autority a její magnetizující moci v období křehkého dospívání. Tato programová sekce byla připravena ve spolupráci s programem MEDIA - Kreativní Evropa, Součástí festivalu bude také masterclass vedená Jessicou Hausner, která je připravpvána ve spolupráci s edukativní platformou Cinergy.

I v letošním roce má DEF v hledáčku snímky věnované ekologii a stále aktuálnějším vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí, kterým věnuje samostatnou sekci s názvem Živá planeta. Do zákulisí módního průmyslu mohou diváci nahlédnout s návrhářkou Amy Powney, která si ve své nové kolekci bere za cíl ohleduplnost k přírodě a životnímu prostředí. Autorkou snímku Fashion Reimagined je britská dokumentaristka Becky Hunter. Další z filmů, který je satirickou obžalobou lidské chamtivosti a naivity, zavede diváky do stepi v ukrajinské chersonské oblasti, kde se mladý biolog snaží ochránit sviště a stane se svědkem zločinu. Snímek Redakce (The Editorial Office), který natočil Roman Bondarchuk, vznikl v ukrajinsko-německo-slovensko-české koprodukci.

Součástí doprovodného programu budou diskuze, projekce pro seniory a pro školy, semináře pro filmové profesionály i dílny pro děti. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na čtyři pořady Aleše Stuchlého Mentální hygiena. Autorkou grafického konceptu 31. ročníku festivalu je Marija Petrinjac. Autorem filmových cen je Zdeněk Vacek. Hlavní část DEF se uskuteční od 4. do 9. dubna v pražských kinech Světozor, Edison Filmhub Praha a Přítomnost, v brněnském kině Art a v ostravském Minikině. Ozvěny v regionech proběhnou od 10. do 14. dubna v kinech v Boskovicích, Červeném Kostelci, Havířově, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Šumperku, Uherském Hradišti, Vrchlabí, Vyškově a ve Znojmě.

Foto: zdroj archiv DEF