Kino Art bude hostit Dny ukrajinského filmu

Brno, 24. prosince 2023 - Letos nejnovější ukrajinské filmy zase dorazí do Brna už začátkem prosince. Dny ukrajinského filmu už potřetí pořádá Ukrajinská iniciativa jižní Moravy v kooperaci s pražským festivalem Týden ukrajinského filmu. Zveme vás na nejaktuálnější oceňované hrané i dokumentární ukrajinské filmy, které se podařilo dokončit navzdory trvajícímu válečnému konfliktů.

Výběr filmů nabízí jak řadu příběhů odehrávající se na pozadí současného konfliktu s Ruskem, tak i ty inspirované devadesátými léty minulého století, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu, nebo obdobím druhé světové války.

„Jsme rádi, že i v letošním roce můžeme nabídnout výběr úspěšných ukrajinských filmů včetně několika velmi aktuálních novinek. Navzdory okolnostem se daří ukrajinským filmařům získávat zahraniční koproducenty, bez nichž by nové filmy nemohly vzniknout, a také vyslat svá díla na prestižní mezinárodní festivaly,“ říká dramaturgyně festivalu a ukrajinistika Lenka Víchová. Podle organizátorky festivalu na brněnské stráně Iryny Zabiiaky „právě film je tím mediím, skrz které se daří všestranně a bohatě prezentovat ukrajinskou minulost a současnost pro zahraniční diváky“.

Dny ukrajinského filmu proběhnou od 5. do 9. prosince v brněnském Kině Art. 8. prosince se uskuteční taky povídaní s hostem po promítání filmu Já a Felix. Bude tak festival navazovat na pražský Týden ukrajinského filmu, který se konal od 16. do 21. listopadu. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky. Vstupenky je možné zakoupit na stránkách Kina Art.

Během festivalu bude možné podívat se na filmy natočené v posledních letech. První večer 5.12. se bude věnovat už klasickému válečnému dramatu od Achtema Seitablajeva Kyborgové (2017). Vypráví totiž o jedné z nejdramatičtějších fází rusko-ukrajinské války. Jde o příběh obrany letiště v Doněcku, o které se bojovalo 242 dní. Bojové scény i kulisy zničeného letiště posloužily tvůrcům filmu jako platforma pro diskusi o tom, za jakou Ukrajinu každý z jejích obránců bojuje. Vzhledem k tomu, že protagonisté filmu pocházejí z různých věkových i sociálních skupin, i jejich motivace a vize Ukrajiny se od sebe liší.

Další den 6.12. bude věnován čerstvému dokumentu z roku 2023 Nevyhasneme od Alisy Kovalenko. Ve maloměstě na Donbasu se odehrává příběh pětice teenagerů, kteří stojí před životní volbou výběru dalšího vzdělání. Sní o odchodu z válečné zóny a poznávání světa, jemuž nevládnou svištící střely. Všichni chtějí pryč – do Kyjeva či Lvova, do světa, kde místo aut s vojáky vídají vizionářské projekty. Dostanou nečekanou nabídku od ukrajinského cestovatele a vydají se na svoji životní pouť do Himálaje, zatímco na Ukrajině probíhá ruská invaze. Příběh o naději, síle a chuti žít je zároveň svědectvím toho, jak krutě válka postihuje plány a život mladé ukrajinské generace. Film měl světovou premiéru na Berlinale Generation (2023), získal hlavní cenu na mezinárodním festivalu Jeden svět a hlavní cenu festivalu Crossing Europe (2023).

7.12. na nás čeká neobvyklá koláž Železní motýli (2023). V červenci 2014 bylo nad územím Ukrajiny sestřeleno dopravní letadlo mířící z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Film skládá obraz tragédie z široké palety dostupných zdrojů – záznamů letového radaru, přepisu odposlechů, ruských televizních reportáží, amatérských záběrů z místa dopadu, tanečních choreografií nebo animace dětských obrázků. Jedná se o hybridní film, který kombinuje fakta a archivní záběry s inscenovanými a fantazijními prvky. Světová premiéra tohoto uměleckého dokumentu se uskutečnila na americkém filmovém festivalu Sundance (2023), kde film získal Hlavní cenu poroty v kategorii Světový film — dokument. Evropská premiéra proběhla na filmovém festivalu v Berlíně (2023), česká premiéra na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Večer 8.12. bude věnován filmu Já a Felix (2022) od Iryny Cilyk. Po promítání proběhne taky setkání s hercem filmu. Mezi lidmi, kteří obklopují a formují dospívajícího Tymofije, má své nezaměnitelné místo Felix – babiččin spolubydlící, sovětskou válkou v Afghánistánu hluboce traumatizovaný bývalý kontrarozvědčík a voják. Mít za přítele takového člověka bývá nebezpečné, ale zároveň je o zábavu postaráno. Tím spíš, že za okny řádí devadesátá léta minulého století. Uplyne pár let a Felixovy vojenské boty si tentokrát nazuje Tymofij.

Poslední festivalový snímek vrátí nás do dějin 20. století. Film Olesji Morhunec-Isajenko Ščedryk. Carol of the Bells (2022) vypráví o ukrajinské, židovské a polské rodinách z města Stanislav, dnešní Ivano-Frankivsk na Západní Ukrajině. Pocítily ve 30.-40. letech dvacátého století stejný útlak jak od Třetí říše, tak od SSSR. Děti, jejichž rodiče se stali oběťmi střídajících se režimů, dokážou díky učitelce zpěvu Sofii aspoň na chvíli zapomenout na útrapy války a věří, že nejznámější ukrajinská koleda, která je ve světě známá jako Carol of the Bells, jim pomůže zachránit svět.

Brněnskou část festivalu Dny ukrajinského filmu pořádá Ukrajinská iniciativa jižní Moravy. V Praze festival Týden ukrajinského filmu od roku 2017 realizuje spolek Ruta za podpory Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. V letošním roce se Týden ukrajinského filmu uskutečnil ve spolupráci s evropskou sítí národních kulturních institutů EUNIC v Praze díky finančnímu přispění fondu na podporu Ukrajiny Culture of Solidarity Fund, který zřídila nadace European Cultural Foundation. Na projektu spolupracují i Francouzský institut v Praze, Institut Cervantes, Goethe Institut a British Council. Festival taky podpořily Statutární Město Brno a Jihomoravská kraj.

Foto: Ingimage