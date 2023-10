Divadlo Polárka bude hostit festival Děti, čtete?!

Brno, 30. září 2023 – Divadlo Polárka se letos poprvé zapojuje do festivalu Děti, čtete?!, který už po čtrnácté organizuje nakladatelství Meander a spolek Knižní stezka k dětem. Festival má za cíl pozvat děti k četbě a zároveň jim představit současnou českou literaturu pro děti. Divadlo Polárka festival rozšiřuje z Prahy do města Brna a dodává festivalu divadelní rozměr představením Gorila a já, které vzniklo v Divadle Polárka v sezóně 2022/2023 podle knižní předlohy Fridy Nilsson.

Festival Děti, čtete?! vznikl už před čtrnácti lety v Praze v režii nakladatelství Meander a spolku Knižní stezka k dětem, aby propagoval současnou literární produkci všech nakladatelství a umožnil čtenářům zorientovat se v bohaté knižní nabídce. Nejdůležitější úkol tohoto největšího literárního festivalu pro děti u nás je zprostředkovat dětem i dospělým radost ze společného čtení.

“Festival zahrnuje velké množství žánrů, které se různými způsoby dotýkají knihy a ukazují dětem krásnou literaturu v celé její komplexnosti, jako základ, z něhož vycházejí další druhy umění. Nápaditou a zábavnou formou podporuje u dětí chuť číst a v součinnosti s rodiči i učiteli snahu udržet literaturu v jejich životě navždy.” dodává Alenka Stowasserová, hlavní organizátorka festivalu a produkční nakladatelství Meander.

“Divadlo Polárka se letos do festivalu rozhodlo zapojit, protože vnímáme literaturu jako jeden ze stavebních pilířů divadla, je pro nás při tvorbě klíčová a zároveň vnímáme jako důležité nabízet dětem nejen cestu k divadlu, ale i literatuře. A taky nám bylo líto, že tak skvělý festival má v současné době těžiště jen v Praze, a chtěli jsme i našim divákům nabídnout možnost se ho zúčastnit tam, kde bydlí - v Brně.” popisuje motivaci Divadla Polárka Alžběta Michalová, dramaturgyně divadla.

Ve městě Brně se do festivalu zapojila zatím dvě místa. Prvním je knihkupectví Dlouhá Punčocha, kam jsou návštěvníci zváni 24. září na autorské interaktivní čtení lotyšské autorky Signe Viška z knihy O Kátě, která chtěla být dědečkem. V České republice tato kniha vyšla v nakladatelství Host v roce 2022 a do Dlouhé punčochy ji autorka přijede sama představit. Druhým brněnským místem konání bude právě Divadlo Polárka, kam budou diváci moci přijít v sobotu 7. října na dvě představení inscenace Gorila a já v režii Lucie Ferenzové a na dva literární workshopy: Hrnečku vař - komiksový workshop s Katkou Čupovou pro děti od devíti let a interaktivní workshop Tma od známé výtvarnice Toy_Box, která připraví dílnu pro menší děti od pěti let.

Od 11.30 bude probíhat také divadelní bojovka Žádnou paniku na Titaniku!, kterou připravují lektoři Skandinávského domu. Tematicky se váže k inscenaci Gorila a já, navíc představí novinky severské literatury pro dětské čtenáře, mj. další tituly švédské spisovatelky Fridy Nillson.

Foto: Ingimage