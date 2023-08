Pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě nabídne zábavu pro celou rodinu

Brno, 22. srpna 2023 - Vrcholem i zakončením prázdnin je rodinný festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Již 19. ročník se odehraje 24. až 27. srpna v Björnsonově sadu a na dvoře Divadla Husa na provázku. Festival odstartuje podívaná C'est la... wheel!, která letos zahajovala i festival Colours of Ostrava.

„Od počátku festivalu je jeho cílem přinést umění pod širé nebe, do ulic, parků i náměstí a proměnit je v živoucí divadelní scénu. Hlavní dramaturgická linka je tvořena divadelními představeními, u nichž dbáme na co největší žánrovou pestrost a kvalitu. Pohybujeme se na ose od performance, přes různé artistní formy, nový cirkus, loutky až ke klasické činohře,” uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, který akci organizuje, a dodává: „Začátek festivalu bude již tradičně ve velkém stylu. Ve čtvrtek 24. srpna na piazzettě před Janáčkovým divadlem vás uhrane vystoupení nového cirkusu s pětimetrovým akrobatickým kolem, které povypráví příběh o dvou lidech a jedné lásce.”

Mezidruhový festival připravuje program pro malé i velké. Dramaturgická linka představení pro mladé publikum a rodiny s dětmi vznikla ve spolupráci s Českým střediskem Assitej, mezinárodní organizací divadel pro děti a mládež. Pro ty úplně nejmenší, a to už od 2 let, to bude například divadlo Nedopečený koláček nebo představení Řeka. V pátek, sobotu i neděli diváky čeká žonglování, klauniády, loutkářské improvizace, ale i představení, která pořádně rozvíří fantazii.

V neděli se program vrátí také k novému cirkusu. V podání skupiny Cirkus trochu jinak se vypravíte do Motýlího světa nebo mezi gentlemany. Každý den budou v Björnsonově sadě navíc probíhat workshopy nejen pro děti. V pátek si při společném tvoření vyzdobíme park tak, aby z něj vzniklo jedinečné a nové místo. V sobotu se vyřádíme v parkour zóně a v neděli se můžete vrhnout na tvorbu loutky a naučit se s ní i hrát.

V podvečery se pobavíte například u slam poetry nebo hudebních koncertů. Kapely, které vystoupí, jsou také spojeny s divadly – založili je buď herečtí kolegové nebo vznikly na základě divadelních představení. Uslyšíte například pop-folk či indie-rock herců z Brna, rockový šanson z Čech anebo známé písně ze Semaforu. V sobotu si může k táboráku do Björnsonova sadu přijít zazpívat a zahrát každý, kdo má rád kytarovky a folk.

Zdroj a foto: TIC BRNO, Anna Šolcová