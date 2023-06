Jazzový mistr Erik Truffaz uvede na Flédě soundtracky kultovních filmů

Brno, 13. června 2023 – Legendární hudebník a experimentátor Erik Truffaz představí 2. října na Flédě své nové album Rollin' (2023) obsahující úpravy známých filmových soundtracků. Švýcarsko-francouzský trumpetista patří k jazzové špičce, běžně překračuje hranice žánru a obohacuje jej o prvky hip-hopu, rocku nebo elektroniky.

Se svým kvartetem se Erik Truffaz v Brně představil naposledy v roce 2021 s albem Lune Rouge (2019). Nyní se vrací s deskou Rollin' (2023) obsahující úpravy filmových soundtracků. V devíti skladbách skládá poctu známým snímkům 50. až 70. let minulého století, jako je například Fantomas, Silnice, Kořist nebo Výtah na popraviště.

Na nahrávce se podílelo mnoho talentovaných hudebníků v čele s baskytaristou Marcellem Giulianim, který je jeho dlouholetým spolukapelníkem a jediným stále hrajícím členem původního kvartetu. „Ve studiu každý přispívá svými nápady, i když poslední slovo máme nakonec já a Marcello,” zmiňuje Truffaz pro server Jazz'halo. Dále na albu spolupracoval bubeník Raphaël Chassin, klavírista Alexis Anérilles a kytarista Matthis Pascaud. Na desce hostuje zpěvačka Camélia Jordana v písni One Silver Dollar, kterou v originále zpívá Marilyn Monroe a herečka Sandrine Bonnaire s mluveným slovem v písni César et Rosalie.

Jedná se o první část dvoudílného projektu, jehož příběh se začal psát během filmového festivalu Angoulême v roce 2022. Organizátorka festivalu Marie-France Brière, se kterou v minulosti Truffaz spolupracoval při skládání hudby pro její dokument o Napoleonovi, jej požádala, aby na závěrečném ceremoniálu zahrál filmové skladby. Nápad na celou desku začal vznikat právě tehdy. „Poslechl jsem si výsledek, líbilo se mi to a motivovalo nás to k práci na tomto repertoáru. V mé práci a kariéře je náročné přicházet s novými nápady a dělat věci, které jsem předtím nedělal. Bylo to skvělé zjištění,” vysvětluje Truffaz pro server Jazz'halo.

Původně se jednalo výhradně o francouzské snímky, na výsledném albu je ale repertoár rozšířen. Jak Truffaz zmiňuje, samotná tvorba trvala déle, než když nahrává vlastní skladby. „Bylo obtížné udržet si vlastní styl při hraní hudby, kterou složil Miles Davis,” říká Truffaz pro radiofrance.fr. Druhá část projektu s názvem Clap by měla vyjít do konce tohoto roku.

Erik Truffaz se narodil v roce 1960 nedaleko Ženevy a po vzoru svého otce saxofonisty se začal seznamovat se světem jazzu. Na pódiu se poprvé objevil v šesti letech v místní dechové kapele, vystupoval také po boku svého otce a později s přáteli založil vlastní kapelu. Truffaz je samoukem a velikáni jako Miles Davis či Chet Baker stáli na počátku jeho zájmu o jazz. Své jméno na hudební scéně začal Truffaz pořádně budovat v 90. letech. Během studií založil jazzovou kapelu Orange, se kterou poprvé hrál vlastní skladby. V roce 1997 vznikl legendární Erik Truffaz Quartet. Původními členy byli bubeník Marc Erbetta, baskytarista Marcello Giuliani a klavírista Patrick Müller. V této sestavě vznikl debut Out of a Dream (1997) a pod světoznámým labelem EMI do konce desetiletí vyšlo ještě album The Dawn (1998) a veleúspěšné Bending New Corners (1999).

Foto: Vincent Guignet