Ibérica slaví 20 s hvězdnou flamenkovou tanečnicí a bude plná tance, hudby a chutí

Brno, 13. června 2023 – Festival iberoamerické kultury Ibérica slaví dvacet let. Do Česka přiveze od 16. do 25. června španělské hvězdy flamenka. Chybět nebude ani gastronomická část festivalu na nádvoří brněnské Staré radnice, které provoní paella, gazpacho, empanady, burrito, tapas a další typické španělské a jihoamerické pochoutky. Festival zavítá do Prahy, Vyškova, Zdounek, Čech pod Kosířem, Velkých Opatovic, ale jeho centrem bude jako obvykle Brno.

„Hlavní hvězda letošního festivalu, flamenková tanečnice Mercedes Ruíz, přiveze 17. června do jedinečného prostředí nádvoří hradu Špilberk strhující vystoupení, které bude oslavou dvaceti let festivalu i samotného flamenka. Mercedes Ruíz reprezentuje autentické umění flamenka, jehož kolébkou je její rodné město Jerez de la Frontera. Obdivovaná umělkyně popularizuje flamenco po celém světě. Na galakoncertu Ibérica ji doprovodí trojice hudebníků v čele s virtuózním kytaristou Santiagem Larou,“ říká umělecký ředitel festivalu Petr Vít.

Program na Špilberku však začne už odpoledne volně přístupnou fiestou na letní scéně plné iberoamerické gastronomie. Zahraje na ní Radek Bagár Trio a především si každý příchozí bude moci vyzkoušet taneční kroky flamenkové rumby a argentinského tanga pod vedením zkušených lektorů. Bezprostředně po vystoupení španělské tanečnice, které se koná ve spolupráci s Instituto Cervantes Praga, se návštěvníci mohou na stejném místě těšit na narozeninovou latino after party s energickou kolumbijskou zpěvačkou Laurou Ayo.

Pražský Jazz Dock přivítá v rámci festivalu Ibérica zpěvačku Albu Carmonu a kytaristu Jesúse Guerrera. Na návštěvníky ve Vyškově, Velkých Opatovicích a Čechách pod Kosířem čeká představení s hercem Tomášem Hanákem, do Zdounek zamíří tanečně-hudební uskupení Azahar. Brněnský program pak doplní přehlídka filmů v kině Art, klasickou hudbou inspirovaný koncert ve vile Löw-Beer, flamenkový koncert v líšeňském kulturním domě Dělňák a již zmíněná volně přístupná fiesta plná gastronomie i hudebních a tanečních vystoupení na nádvoří Staré radnice, kde dojde také na vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže Ibérica Creativa. Jejím tématem letos byla „mola“ – ručně tkané textilie typické pro kulturu indiánských žen kmene Kuna v Panamě a Kolumbii. Podrobný program je k dispozici na webu iberica.cz.

Jako obvykle se příznivci iberoamerické kultury mohou těšit také na tvůrčí dílny zaměřené především na flamenkový tanec, argentinské tango, salsu či rumbu. „I letos využijeme přítomnosti vynikajících umělců. Hvězda galakoncertu Mercedes Ruíz povede workshop techniky flamenkového tance. Novinkou je workshop nazvaný „Rumba flamenca, lepší než aerobik“, který je vhodný pro všechny úrovně. Rumba flamenca je totiž bezesporu nejlepší způsob, jak se přiblížit světu flamenka bez předchozích znalostí a užít si chvíli tance a intenzivního pohybu,“ dodává koordinátorka kurzů Cristina Roa.