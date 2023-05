Třetí premiéra sezóny v DBP: Hořká komedie Fichtl s Liškou a Isteníkem

Brno, 12. května 2023 – V polovině osmdesátých let parta kluků na malém městě a ještě menším plácku prožívá své bouřlivé dospívání. Eda – Pavel Liška – miluje Soňu. Ostatní – Michal Isteník – také milují Soňu. Na výročí VŘSR (pro ty mladší Velká říjnová socialistická revoluce) se musí v listopadu do lampionového průvodu, slušnou muziku lze slyšet jen v zahraničních rádiích, vytoužená motorka se už nevyrábí a „tesilky“ příšerně koušou. Jak se s tím poprat? A co na to Soňa? To zjistíte v Divadle Bolka Polívky! Premiéra hořké komedie Fichtl je na programu 12. května.

Novou inscenaci Fichtl realizoval stejný tvůrčí tým v čele s režisérem Michalem Zetelem jako stejnojmennou audioknihu. Ta vznikla v roce 2021 podle literární předlohy Emanuela Míška a hlavních (vlastně jediných) rolí se tehdy, stejně jako nyní na divadelních prknech, skvěle zhostili Pavel Liška a Michal Isteník. Spolu s nimi se v Divadle Bolka Polívky můžete stát součástí svérázné party dospívajících kluků a znovu prožít příběhy, které možná nejsou originální, ale jejich hodnota spočívá právě v tom, že je každý z nás jednou prožil poprvé a po svém. Zavzpomínejte na dobu, kdy nebyl internet, ale zato zněla Internacionála. Nechte se humorem a příjemnou nostalgií dovést až na práh svých vlastních vzpomínek.



Tvůrci Emanuel Míšek a Josef Fojta jako autoři textové předlohy pro divadelní zpracování upřesňují: „Každý jsme součástí své generace, které je po určitou relativně krátkou dobu plný svět. Ti, kteří jsou svými následovníky považováni za hodné zápisu do dějinného kánonu, ti jsou zapsáni, a na ty ostatní se prostě zapomene. Kam se ztratí jejich lásky, prohry, vítězství, vynaložená energie? Opravdu je to tak marné? A právě proto je tu Fichtl, příběh z doby, kdy život běžel na jeden válec. Předkládáme vám původní miniaturu na pomezí rozhlasové hry a audioknihy jako společný tvůrčí počin všech aktérů. Moc bychom si přáli, aby divák v hledišti zažil to, co jsme my zažili u stolu a později na scéně - magický pocit sounáležitosti a sdílení příběhů, které čas leckdy odsunul až kamsi do kolektivního nevědomí. Během uplynulých téměř tří let jsme v tom zapomenutém i potlačeném s chutí kutali a pátrali. A zjistili jsme to, co mnozí před námi i po nás: ‘Lidi sou furt jen lidi a já sem já. Tvůj Eda.’”

Reprízy inscenace Fichtl v DBP následují 13., 14., 29. května a 5. června. Na Letní scéně v Brně na Kraví hoře se Fichtl představí poprvé 23. června, poté ještě 8. a 10. července.

Foto: archiv DBP