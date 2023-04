Nabité Léto v Brně nabídne festivaly, gastrozážitky, podzemí i architekturu

Brno, 11. dubna 2023 - Jaká témata budou dominovat letošní turistické sezóně v Brně? Bude to gastronomie, živá kultura a festivaly, podzemí i architektura. Ale to hlavní, za čím jezdí stále více návštěvníků, je autentická atmosféra, kterou tvoří místní lidé. A ačkoliv je Brno druhou největší metropolí České republiky, i v jeho centru se můžete cítit útulně a vítaně.

Co bude charakterizovat rok 2023? V první řadě brněnské podzemí, kde se pro zájemce neustále připravují nové prostory k návštěvě. Na přelomu roku byl zpřístupněn kryt Denis, který nabízí velmi surový zážitek coby připomínku studené války. V případě atomového výbuchu měl poskytnout útočiště až třem tisícům lidí.

Obrovskému zájmu se těší vodojemy na Žlutém kopci. „Aktuálně jsou přístupné dva cihlové, za provozu zároveň pokračují práce na zpřístupnění třetího, betonového vodojemu a nadto na otevření domku strážníka s návštěvnickým zázemím a podzemním bezbariérovým přístupem do vodojemů i na úpravě parku na povrchu. Od šťastlivců, kterým se podařilo ulovit vstupenky na neustále plně obsazené prohlídky této unikátní technické památky, slyším jen slova obdivu a úžasu. Sto čtyřicet milionů, které si projekt vyžádal, tak považuji za dobře vynaložené peníze. Těším se, až se vodojemy otevřou lidem naplno, což by mělo být začátkem příštího roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Pro nedočkavce má TIC BRNO skvělou zprávu: od začátku května bude nově možné vodojemy navštívit přednostně s turistickou kartou BRNOPAS. Veškeré informace jsou k dohledání na webu www.brnopas.cz.

Zásadní proměnou včetně změny názvu prošel objekt brněnského podzemí zpřístupněný jako první v roce 2010 – Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí. Nově v tomto Sklepě pod Novou radnicí vznikla expozice s názvem Ohnivý kůň a drak. „Rozhodli jsme se tento tajemný podzemní prostor naplnit úplně novým obsahem. Autorskému týmu se podařilo vytvořit atraktivní kontrast mezi autentickým prostorem z 13. století a současnými technologiemi, které zasáhnou všechny vaše smysly. Takováto expozice nám v Brně chyběla,“ je přesvědčena ředitelka TIC BRNO Jana Tichá Janulíková.

Koncepci celé expozice připravil historik Michal Konečný, animace vytvořila Veronika Vlková. „Nová audiovizuální expozice připomíná dějiny a pověsti Brna formou, která návštěvníky nadchne a ohromí. Měla by být vtipná i zábavná, ale zároveň konfrontovaná se současnými umělci a technologiemi. Návštěva je vhodná pro děti, žáky a studenty, ale díky jisté nadsázce a humoru pobaví i dospělé,“ říká Michal Konečný.

Výlet do gastronomického nebe

Že se Brno stává „foodie” rájem, ví všichni místní a díky knize herce a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka Brno 100 o tom slyšela i veřejnost celé České republiky. „V Brně si převážná většina podniků na nic nehraje, scéna je přátelská, dokáže až komunitně spolupracovat, a možná i proto určuje ty nejžhavější gastronomické trendy. Jestli dříve foodies museli jezdit hlavně do Londýna, Berlína nebo Budapešti, v českém kontextu dnes míří rozhodně do Brna,“ uvádí ke své knize vydané v loňském roce Lukáš Hejlík.

Zviditelnit a ocenit brněnskou gastroscénu si klade za úkol dlouholetý projekt Gourmet Brno, průvodce, který na základě nezávislého hodnocení představuje nejlepší brněnské podniky. „S podniky, které uspějí, dále rozvíjíme spolupráci. Nejenže se objeví v našem průvodci, ale zapojujeme je i do dalších našich projektů. Například v době adventu jste mohli vidět vybrané restaurace a bistra přímo na vánočních trzích. Devět podniků se také přidalo k aktivitám projektu Janáčkovo Brno, kdy připravovaly laskominy podle kuchařky Janáčkovy hospodyně. Tato synergie mezi soukromými subjekty a příspěvkovou organizací města je u nás dozajista jedinečná,“ pochvaluje si Jana Tichá Janulíková.

Neutuchající lesk moderní architektury

Nesporným brněnským fenoménem je moderní architektura. Úspěch již druhým rokem slaví projekt 1 víkend a 4 ikonické vily, ve kterém TIC BRNO nabízí jednotnou vstupenku do 4 objektů – Jurkovičovy vily, vily Löw-Beer, vily Stiassni a samozřejmě vily Tugendhat. „Dle loňského zájmu jsme letos rezervovali téměř třikrát víc, tedy 14 termínů. I tak vstupenky zmizely během několika dnů, a proto jsme se společně se všemi partnery rozhodli uvolnit 5. dubna do prodeje dalších 224 vstupenek,“ prozradil Zbyněk Šolc, ředitel Muzea města Brna, které spravuje vilu Tugendhat. „Téma vil je obsáhlé a oblíbené. Brzy otevřeme také Arnoldovu vilu v Černých Polích z roku 1826, na jejíž rekonstrukci dohlíží Muzeum města Brna. Vzniknout by zde mělo Centrum dialogu se zaměřením na architekturu a historii 19. a 20. století,“ dodává Zbyněk Šolc.

Autentické poznávání Brna

Rok 2023 bude patřit také několika důležitým výročím. 150 let od svého založení oslaví Besední dům a Uměleckoprůmyslové muzeum, květen bude věnován 95 letům brněnského výstaviště. Nejen tato jubilea, ale i mnohá další brněnská témata reflektují AutenTICké prohlídky s průvodci. Autentický přístup k objevování města je při jeho propagaci pro TIC BRNO stěžejní a prolíná se všemi jeho projekty. Na komentovaných prohlídkách účastníci potkají průvodce, kteří zde opravdu žijí, dívají se na město vlastníma očima a sdílejí s lidmi jedinečnou atmosféru Brna. Bez obalu, bez příkras, takové, jaké je. A takový je i nový, v pořadí již čtvrtý díl kultovního knižního průvodce TO JE BRNO.

V knize najdete 11 procházek, které běžně můžete zažít pouze přímo v ulicích. „Od prvního dílu, který rozpoutal bouři zájmu, nadšených emocí a odmítání, nadále pokračujeme v objevování a reflektování tohoto svérázného města. Tentokrát se na něj díváme očima našich průvodců, kteří nám představují své srdeční záležitosti s notnou dávkou osobního vhledu,“ přiblížila publikaci Jana Tichá Janulíková.

Se stejnou opravdovostí doplňuje poznávání Brna projekt Brno INdustrial, který se již čtvrtým rokem zaměřuje na představení slavné průmyslové historie. I zde nás letos čeká novinka, a to industriální aplikace s rozšířenou realitou, která obohatí procházku po industriální naučné stezce podél řeky Svitavy. Podíváte se v ní na autentické 3D modely továren, nahlédnete do útrob vybraných průmyslových objektů, prohlédnete si archivní fotografie nebo si zahrajete interaktivní hry. V rámci Brno INdustrial vás letos čeká 9 pěších tras s průvodci, 2 oblíbené jízdy vyhlídkovým minibusem a mnoho přednášek s odborníky.

Co je Brno – centrum, které žije

„Co odlišuje Brno od ostatních velkých měst? Centrum, které žije! A nepatří jen turistům, ale s láskou ho obývají místní, kteří tu tráví svůj volný čas. Čím dál tím více návštěvníků přijíždí do Brna bez větších plánů prostě jen zažít pohodu, autentickou atmosféru, moře letních zahrádek, festivaly v ulicích a hudbu na každém rohu. Pomáhá tomu samozřejmě řada festivalů, které šíří pověst Brna – kreativního města hudby UNESCO – za hranicemi regionu i země,“ domnívá se Jana Tichá Janulíková.

Právě kancelář pro členství Brna v Síti kreativních měst UNESCO pro letošek připravuje další novinku. „Rozhodli jsme se zmapovat, zviditelnit a ocenit pestré, vysoce kvalitní a velmi početné amatérské hudební scény v Brně. Projekt bude tříletý, letos startuje Rokem sborů. Největší událostí bude happening konaný na Evropský den hudby 21. června na Zelném trhu za účasti desítek brněnských uskupení,“ vysvětluje hlavní koordinátor za Kancelář Brno – město hudby UNESCO David Dittrich.

Ani letos v létě nebude v Brně chybět spousta festivalů. Téměř každý víkend posluchače čeká jiná akce, která uspokojí různorodé cílové skupiny, například festival UPROSTŘED, Maraton hudby Brno, Brasil Fest Brno, festival Ibérica, Meeting Brno, Mendel Festival, Pop Messe, Mezinárodní hudební festival Špilberk, Na prknech, dlažbě i trávě nebo Den Brna. To vše doplněno letními scénami divadel a letními kiny vytváří kulturní koktejl, na který jenom víkend v Brně nestačí.

Čísla, čísla, čísla

„Co se týče domácích turistů, jejich počet se v roce 2022 nejen vrátil na předcovidovou úroveň, ale dokonce ji lehce překonal. Naopak zahraniční turisté zatím stále nejezdí v takové míře, jak bychom si představovali, a jejich počty i loni zaostávaly za tím, na co jsme byli zvyklí v době před pandemií. Proto v nadcházející turistické sezóně cílíme v našich marketingových aktivitách zejména na lidi ze zahraničí, a to jak z okolních států, tak například z Itálie nebo Velké Británie, se kterými má Brno přímé letecké spojení,“ popsala primátorka Markéta Vaňková. Město pokračuje v kampani Brno True Story, která se odehrává v online i offline prostoru (například obrazovky na nádražích, billboardy u hlavních komunikací apod.).

Brno navíc opět rozšíří řadu významných akcí cestovního ruchu, které se zde konají. V letošním roce tak navazuje například na loňskou úspěšnou konferenci světových blogerů, influencerů a tvůrců digitálního obsahu Traverse 2022. „V naší cestě za posílením propagace Brna v zahraničí pokračujeme teď v druhé polovině dubna, a to opravdu ve velkém. Uskuteční se zde akce mezinárodního významu Czechia Travel Trade Day (TTD), kterou město Brno organizuje společně s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. Jde o platformu, která českým podnikatelům a subjektům spojeným s cestovním ruchem umožňuje jednat se zahraničními cestovními kancelářemi, agenturami a dalšími společnostmi, které vozí turisty sem, do Česka. Účast potvrdilo na 80 nákupčích z více než 23 zemí světa,“ uzavírá zastupitelka města Brna pro oblast cestovního ruchu Kristýna Černá.

Zdroj: TIS MMB