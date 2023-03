2. premiéra sezóny v Divadle Bolka Polívky: Kati v režii Ondřeje Sokola

Brno, 27. března 2023 - Kati, černá komedie plná šibenic i šibeničního humoru, obohatí repertoár brněnského Divadla Bolka Polívky od 31. března. Hra Martina McDonagha oceněná prestižní Olivier Awards za nejlepší hru roku se odehrává v roce 1965. Tehdy byl ve Velké Británii zrušen trest smrti a kati přišli o práci...

Podle režiséra Ondřeje Sokola působí inscenace téměř jako thriller, který je však zároveň – možná paradoxně – velmi vtipný. V inscenaci účinkuje Petr Halberstadt, Jaromír Dulava, Václav Šanda, Bolek Polívka, Radim Fiala, Eva Novotná, Jakub Uličník a další.

Oceňovaný britsko-irský dramatik Martin McDonagh patří k oblíbeným autorům Ondřeje Sokola, jenž hru Kati také přeložil. Výchozím bodem Katů je skutečná historická událost. Jsou ovšem i postavy na jevišti odrazem reálných osobností?

„Albert Pierrepoint, kterého hraje Bolek Polívka, je reálnou historickou figurou a zřejmě celosvětově nejznámějším katem. Právě on totiž po norimberských procesech popravoval nacistické pohlaváry. Tím se z něj v Anglii stala vyloženě mýtická postava. Svoji “aktivní” kariéru ukončil asi v polovině padesátých let. Hlavní postavou příběhu je Harry Wade, jehož jméno je složeno ze jmen dvou v Británii rovněž slavných katů. Napsaný ale není vyloženě jako kladný hrdina, takže myslím, že McDonagh se tím vyhnul tomu, aby to vysloveně byl jeden z nich a nemohlo tak dojít k žalobám,“ vysvětluje režisér Ondřej Sokol.

„Při práci na této inscenaci se sešel skvělý režisér, vynikající scénograf, proslulý muzikant, renomovaná kostýmní výtvarnice, skvělé herečky a mimořádní herci zvučných jmen. Opravdový ´dreamteam´, jehož členy se stali i tři mušketýři, kamarádi Luděk Horáček, Jaromír Barin Tichý a Norbert Komínek, ochotníci neboli herci z libosti, kteří s námi vstupují na jeviště. A pro ty za účinkování připravuji speciální diplom,“ říká Bolek Polívka.

V mrazivé grotesce Kati se rozvíjí střet starého a nového světa i příběh katů, kteří si svou práci tak trochu vzali domů. Platí rčení „konec dobrý, všechno dobré” i v případě popravy? Přijďte se podívat do Divadla Bolka Polívky!

Reprízy jsou na programu 2. 4., 4. 4., 25. 4., 25. 5., 26. 5. a 2. 6.

Foto: David Konečný