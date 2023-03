Největší filmový cestovatelský festival Expediční kamera navštíví Brno

Brno, 26. března 2023 – Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce. Milovníci cestování se potkají v Brně už 12. dubna od 18 hodin v kině Scala.

Cestování je dnes mnohem běžnější, než bývalo ještě před pár lety. Cestujeme všichni. Za prací, za zábavou, za poznáním cizích krajin i sebe sama. Jen nepatrný zlomek zážitků se povede převést do formy filmu. Ale tenhle zlomek stojí vážně za to!

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera již od roku 2009 přináší k divákům ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy sezóny z celého světa i z domácí produkce. Jak říká spoluorganizátor festivalu Pavel Pichler: „Festival nám klade plno otázek, na které si můžeme během promítání odpovědět! Kam až můžeme na lodi doplout? Kam až můžeme vylézt? Kde jsou naše hranice?“ Nejen to jsou otázky, které si bude po shlédnutí Expediční kamery klást nejeden divák

A na jaké filmy se těšit? Ve filmu Divoké vody zažijeme příběh jedné z nejúspěšnějších kajakářek své generace – Nourie Newman. Filmovému režisérovi Davidu Arnaudovi se podařilo poodhalit Nourii jako nikdy předtím. Zjistíme, že zápasí s věcmi které občas ovlivňují i její sportovní výkony a možnosti posouvat své hranice.

Hledáte romantickou dovolenou? Zkuste Baffinův ostrov! Na něj budeme pozvání filmem Dovolená na Baffinově ostrově. Pamatujte: expedice je to samé jako dovolená, záleží jen na vašem přístupu. Erik Boomer a Sarah McNair-Landry se ve filmu vydávají na odvážnou 45 denní expedici na odlehlý Baffinův ostrov, aby hledali skály, na které by se dalo vylézt a neprozkoumané řeky, které by se daly sjet.

Pokud máte rádi filmy pravého expedičního charakteru, nesmíte si nechat ujít film Madagaskar. Dokument zachycuje pátrání po údajné záhadné bytosti jménem kalanoro, žijící v odlehlých místech ostrova Madagaskar. Tento tvor má podle domorodců magickou moc, nadpřirozenou sílu a telepatické schopnosti. Obyvatelé Madagaskaru v něj věří a mají k němu velký respekt. Členové expedice se zúčastní několika obřadů, tak zvané tromby, na vyvolávání této chlupaté, asi metr vysoké bytosti.

A jestli patří do skupiny, které své lodě vymění občas za biky, tak budete uchvácení filmem Strážci údolí sopky Tupungato.