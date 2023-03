Dny evropského filmu představí hvězdná jména i progresivní debutanty

Brno, 21. března 2023 – Festival Dny evropského filmu (DEF) zveřejnil program svého jubilejního třicátého ročníku, který proběhne od 20. do 25. dubna v Praze, Brně a Ostravě a od 26. do 30. dubna v dalších městech celé České republiky. Žánrově pestrá přehlídka, kterou otevře česká premiéra italsko-francouzského snímku Nesmírnost s hvězdnou Penélope Cruz v hlavní roli, přinese přes čtyřicet titulů, od výrazných debutů po díla slavných režisérů.

„Nabídneme kvalitní hrané filmy i dokumenty z téměř tří desítek zemí, průřez tvorbou slavného německého režiséra Fatiha Akina, tituly ověnčené cenami z předních festivalů i ty, které se pyšní nominací na Oscara, například belgický film Blízko, irské drama Mlčenlivá dívka nebo citlivý snímek All inclusive,“ říká dramaturg festivalu Šimon Šafránek.

DEF, který je od loňského roku soutěžním festivalem, letos zavítá jak do klasických kin Lucerna, Světozor a Přítomnost v Praze, brněnské Scaly a Artu a ostravských kin Etáž a Minikino, tak pod obří kopule Hvězdárny v Brně a ostravského Planetária. Všechny cizojazyčné filmy jsou uváděny s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. Diváci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program či setkání s filmovými tvůrci.

„Univerzálním tématem současného evropského filmu je mládež, ať jde o dospívání, vztahy s rodiči nebo hledání vlastní identity. Jako kdyby filmaři viděli jedinou naději v nastupující generaci,“ říká dramaturg festivalu Šimon Šafránek. V hlavní soutěži, zaměřené na debuty, se utká hned několik filmů, v nichž excelují neokoukaní dětští či mladí herci, ať už jde o portugalský snímek Alma Viva či lotyšské drama Ségry (Sisters). „Ironií budiž, že v programu sekce debutů neschází ani fantastické parkourové drama Off the Rails anglického televizního matadora Petera Daye, které bývá považováno za nový Trainspotting,“ podotýká Šimon Šafránek.

Pestrý mix snímků podle skutečných událostí a dynamických dokumentů přinese soutěž hudebních filmů. Představí se v ní i novinka držitele Zlatého medvěda z Berlinale Fatiha Akina Zlato Rýna (Rhinegold) zpracovávající turbulentní osudy rappera Xatara nebo snímek Meet Me In The Bathroom sehrané dvojice Will Lovelace a Dylan Southern, který je adaptací stejnojmenné knihy o newyorské rockové scéně na začátku milénia. „Jsem moc rád, že ve výběru je i sci-fi drama Gravitace (The Gravity) od Cédrica Ida, v němž se potkávají sociální gangsterky z pařížských sídlišť s atmosférou von Trierovy Melancholie, to vše s jedinečnou hudbou sourozenců Jevgenije a Saši Galperinových,“ přidává svůj tip Šimon Šafránek.

Drtivá většina snímků se v programu DEF objeví v české premiéře, a to včetně těch, které bodovaly na velkých světových festivalech. Festival 20. dubna otevře italsko-francouzský film Nesmírnost (L’immensità) odehrávající se v Římě v polovině 70. let. Světoznámá Penélope Cruz hraje ženu, jejíž manželství se rozpadá a drží ho pohromadě už jen děti. Napětí mezi rodiči pozorně sleduje nejstarší dcera Adriana, která se cítí být klukem a snaží se o tom přesvědčit všechny lidi ve svém okolí. Živelný film o složitosti dospívání režíroval Emanuele Crialese. V Cannes zazářil film Ti nejhorší (The Worst Ones) režisérek Lise Akoky a Romane Gueret, které s ním vyhrály sekci Un certain regard. Cenu za nejlepší režii na stejném festivalu získal Alexandru Belc za rumunské retro Metronom (Metronome). V sekci Orizzonti v italských Benátkách získali cenu za režii Tizza Covi a Rainer Frimmel za melancholický portrét Vera.

Zvláštní cenu poroty obdržel v Benátkách polský snímek Chléb a sůl (Bread and Salt) režiséra Damiana Kocura. Mezinárodními festivaly prošlo i švýcarské drama Blesk (Thunder) režisérky Carmen Jaquier nebo avantgardní Piaffa (Piaffe) od výtvarnice Ann Oren s vynikající Simone Bucio v roli filmové ruchařky, které díky práci na reklamě s koněm začne růst koňský ocas.

Festival promítne i snímky s oscarovými nominacemi. Drama Mlčenlivá dívka (The Quiet Girl) režiséra Colma Bairéada se odehrává v roce 1981 na irském venkově, kde s problematickými rodiči vyrůstá zakřiknutá devítiletá dívka Cáit. Dalším na Oscara nominovaným filmem je subtilní příběh belgického režiséra Lukase Dhonta Blízko (Close), jenž vypráví o dvou nerozlučných kamarádech, kteří se po bezstarostných prázdninách ocitají ve škole, kde se jen obtížně začleňují do širšího klukovského kolektivu. Oscarovou nominaci má i melancholické drama All inclusive (Aftersun), které líčí příběh rozvedeného mladého otce a jeho dospívající dcery na dovolené v tureckém přímořském resortu. Citlivý snímek skotské režisérky Charlotte Wells festival zakončí.

Několik filmů reflektuje problematiku vyrovnání se s rozpadem Sovětského svazu a aktuální témata jako boj za svobodu a nutnost čelit dezinformacím všeho druhu. O tom vypráví estonský film Kalev režiséra Ove Mustinga, sledující účast estonského basketbalového týmu na sovětském prestižním turnaji v roce 1990, i drama Leden (January) lotyšského režiséra Viesturse Kairišse, odehrávající se na začátku 90. let, kdy se Lotyšsko vydává na cestu k samostatnosti.

Festival dává dlouhodobě prostor i filmům, které se věnují otázkám přírody. Letos promítneme v předpremiéře přírodopisný snímek Národ velryb (Whale Nation), v němž Jean-Albert Lièvre zavádí obecenstvo mezi vzácné keporkaky, a stejně tak i dokumentární esej Jací jsme byli (Who We Were) renomovaného německého filmaře Marca Baudera.

Novým prvkem DEF je Fokus zaměřený na přeshraniční oblast Beneluxu. „Akcentujeme Benelux coby centrum koprodukcí a důkaz toho, že i malé země mohou hrát ve filmovém průmyslu první housle,“ vysvětluje Šimon Šafránek zaměření letošního ročníku festivalu, jehož program obohatí například výbušné drama Rebel progresivních belgických tvůrců s marockými kořeny Adila el Arbiho a Bilalla Fallaha. K vidění bude i film podle skutečných událostí Zillion o vzniku excentrické diskotéky v srdci Antverp. Snímek Robina Pronta se stal v Belgii hitem a české diváky přesvědčí o tom, že „devadesátky“ nebyly divoké zdaleka jen u nás.

Tradičně bohatý doprovodný program DEF zahrnuje semináře pro kinaře KINO 2023 i akce na podporu zvířat a přírody. Součástí festivalu bude i výstava v kině Lucerna vytvořená ve spolupráci se spolkem Hlasem zvířat a u příležitosti Dne Země nabídne v brněnské Hvězdárně filmy o fascinujícím světě pod hladinou oceánu, o našem historickém přístupu k planetě, spojené s debatou se zajímavými hosty. Zaostří i na současné jevy rezonující Evropou, jako jsou společenské změny, problematika LGBT či stále více aktuální téma dezinformací. Projekce filmů pro děti doplní tvůrčí animační dílny a nechybí obvyklé odpolední projekce pro seniory za vstřícnou cenu, ani školní představení doplněná tematickými vzdělávacími besedami.